哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦排球运动员萨比娜•阿勒腾别科娃日前正式面向中国球迷开通新浪微博个人主页。

"Hey guys, now I have Weibo. Link in bio." 萨比娜在自己的instagram帐号上写道。



萨比娜•阿勒腾别科娃2014年在台湾参加亚洲青年女子排球锦标赛时,因出众的容貌受到媒体热捧,一夜走红网络。此后,萨比娜一直活跃于各类社交和体育活动中,并致力于宣传哈萨克斯坦。

【编译:小穆 审校:金桥】