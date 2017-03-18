纳扎尔巴耶夫：一切努力都是为了哈萨克斯坦更加美好的明天

哈通社阿斯塔纳 --纳扎尔巴耶夫总统16日同国内外媒体代表举行会谈，就国情咨文--《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》的落实情况，以及其他热点问题回答了记者的提问。

阿斯塔纳时间17日晚21:30时，国家电视台全程转播了会谈。



哈萨克斯坦的各项改革正在有序落实当中



在同媒体记者们的会谈中，纳扎尔巴耶夫总统强调，哈萨克斯坦目前正在推行的各项改革都在有序落实当中。



纳扎尔巴耶夫总统强调，独立之初，哈萨克斯坦面临着原苏联旧有政治模式与全新市场经济体制需求之间的冲突与磨合。为了保障社会转型期间的稳定和相关政策方针的顺利推行，哈萨克斯坦选择了强有力的总统制，并凭借这一体制获得了独联体国家中首屈一指的发展成就。



"经济发展规模较独立之初增长了21倍，贫困人口减少了12倍，居民平均收入较90年代增长25倍有余。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统在回顾这些成就的同时指出，随着社会的发展和国际形势的变化，如今已经到了进行变革的时期。总统借助于手里的绝对权力推动各项政策落地和社会发展的目的已经达到，权力重新分配的时机已经成熟。



"我们可以清楚地看到，所有的改革有序、顺利地推进。"纳扎尔巴耶夫说。



值得一提的是，本月10日，纳扎尔巴耶夫总统签署批准了经议会二读通过的旨在推动国家权力再分配的宪法修正案。



一切努力都是为了哈萨克斯坦更加美好的明天



在会谈当中，总统回答了国家电视台记者关于其何以能够保持每日长时间工作的问题。



"从一声啼哭、呱呱坠地的那一天开始，每个人的体内就充满了真主所赋予的力量。这种力量将伴随人的一生直到生命的结束。我感念这份力量的存在，并力争能够在有生之年将它用在最值得的地方。我渴望让哈萨克斯坦能够在国际舞台上取得更高的地位，让这片土地上的人民能够同世界先进国家的人民一样，拥有幸福美满、不断发展、不断前进的生活。一切的努力，都是为了哈萨克斯坦更加美好的明天。所以，我始终要求自己全力以赴地工作。"纳扎尔巴耶夫说。



总统同时也向记者们强调："诸位的年龄都是人生最有力量、最值得奋斗的时期，更应该在自己的事业中努力向上，做出成就。"



今年将落实"数字化哈萨克斯坦"规划



在谈到关于落实其最新的国情咨文相关方案时，纳扎尔巴耶夫总统指出，我国未来面临的主要挑战和威胁将来自我国自身所处的地理位置、周边国家的国内状况、国际经济形势、国内社会的稳定等多种因素。



他强调，只要哈萨克斯坦能够保持当前的发展势头，确保发展路线的稳定，就能够实现既定的目标。



"去年我国遭遇的经济危机对国家经济的打击是很大的。如果我们没有制定防范危机的方针，损失只会更加严重。虽然今年的国情咨文被命名为《第三阶段发展纲要》，但它仍是前期各类发展目标的延续和发展。我们将推动和促进中小企业的发展，改善社会状况，发展医疗行业，努力解决社会面临的各类问题。"他说。



总统表示，出于这一目的，政府将在今年出台并落实"数字化哈萨克斯坦"方案，该计划旨在促进数字化工业和信息技术领域发展。



根据计划，高速光钎通信将覆盖全国大部分农村地区，实现网络全覆盖。



根据"数字化哈萨克斯坦"计划，医疗卫生、教育和其他一些具有数字技术应用前景的领域将广泛应用３Ｄ打印、电子贸易、电子银行、数字化服务等现代信息技术。此外，光纤通信技术也将在各领域得到广泛应用。



议会将运作至期满为止



在回答议会选举是否会提前举行的提问时总统说道，议会将运作至期满为止。



纳扎尔巴耶夫说："常言说得好，选举和成家之前所许下的诺言并不是全部能够兑现的，言出必行不是件容易的事。为什么一些人总是希望举行新的选举？议会届满期是2021年，可以肯定地说，议会将运作至期满为止。"



在回答《阿伊肯》报社总编辑选任官员是否是一件困难的事情的提问时，纳扎尔巴耶夫答道："著名哈萨克哲人布哈尔曾说道，治国之要，首在用人。对我来说，选任官员确实是一件非常艰难的事情。"



期间，纳扎尔巴耶夫总统还谈到了涉及国内官员的贪腐案件，并表示，有过此类行为的官员将不会再得到信任。



欧亚经济联盟的发展方向是正确的

纳扎尔巴耶夫总统表示，虽然面临着诸多困难，但不可否认欧亚经济联盟的未来是光明和充满希望的。



总统称，经济联盟中每个成员国都有权力去表达和谋求各自的合法利益，但所有问题都需要通过协商解决。



"经济联盟的存在是否有益？答案是肯定的。如今，成员国之间并不存在关税壁垒，人员流动更加自由，哈萨克斯坦公民可以自由前往俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯从事商业活动，商品流通也变得更加便利，这些都是利好因素。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，人员交流、商贸交流必将带来经济的繁荣发展。



总统强调，目前的经济危机及其带来的各种困难终将过去，作为一个拥有1.8亿人口规模的巨大市场，只要欧亚经济联盟稳定发展，将为成员国带来长远的收益。



"欧盟也存在内部矛盾，否则英国不会选择脱欧。但我至今仍然认为，欧亚经济联盟的发展方向是正确的，重要的是，发展的步伐不能停止。"他说。



在此次访谈中，总统还就许多社会热点问题同记者们进行了讨论和交流。



参加此次会谈的媒体代表来自哈萨克斯坦国家电视台、哈巴尔电视台、俄罗斯世界电视台、哈萨克斯坦《阿伊肯》报社、《Esquire》杂志社、哈萨克国际通讯社等。



【编译：木合塔尔•木拉提】