戈洛夫金以点数方式战胜雅各布斯

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0，33KO）与美国WBA中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-2，29KO）之战于当地时间18日晚在纽约麦迪逊广场花园举行，GGG苦战12回合成功卫冕中量级所有金腰带。

经过12回合的激战，戈洛夫金以115-112、115-112、114-113的微弱点数优势战胜"金童"雅各布斯，获得职业生涯第37场比赛的胜利。

比赛中，雅各布斯充分利用身高和手臂优势，没有让GGG近距离发起有效的攻击。虽然戈洛夫金一直追打对手，但是有效击中并不多。而雅各布斯有效控制距离，以防守还击的方式得到点数，并没有让戈洛夫金得到击倒的机会。

第四回合，GGG击中一个漂亮的组合拳击倒对手，但是这一拳没能结束比赛。

第五回合，雅各布斯开始越来越自信，不过还是多注意防守，避免挨到GGG的重拳。

最终，两人打满12回合全场，GGG以点数方式取得了胜利。

据悉，这场比赛戈洛夫金出场费为250万美元，而雅各布斯将获得175万美元。此外，两名拳手也将获得HBO付费电视转播部分收入。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】