俄刊谈哈萨克斯坦国防工业:从不稳定到稳定

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网消息，俄罗斯《军工信使》周刊发表俄罗斯《武器出口》杂志学术编辑米哈伊尔巴拉巴诺夫的一篇长文章，详细介绍了哈萨克斯坦的国防工业。

文章节选如下：



哈萨克斯坦共和国是世界上国土面积最大的国家之一，其国土面积居世界第9位。它是俄罗斯最亲密的盟友和主要的经济伙伴之一。这就是为什么哈萨克斯坦共和国国防工业的过去、现在和未来都引起人们的关注。

哈萨克斯坦继承了已经不存在的苏联这个超级大国的强大的国防工业残缺不全的"碎片"。虽然在苏联时期哈萨克苏维埃社会主义共和国曾经有近50家国防企业，但绝大部分是位于俄罗斯苏维埃社会主义共和国和乌克兰苏维埃社会主义共和国境内规模更大的工厂的承包商。

哈萨克斯坦实际上没有自行生产过成套的军事装备，它的国防部门没有完整的技术链条。不过也有例外，哈萨克斯坦共和国曾经生产过鱼雷和水雷武器，主要生产机构是中央水力仪器科学研究所乌拉尔斯克分部，水力机器厂，伏罗希洛夫工厂，古比雪夫工厂，基洛夫工厂以及彼得罗巴甫尔重型机器制造厂等。苏联国防部和民用航空部的各种修理厂是哈萨克斯坦境内苏联国防工业的单独残存部分。

苏联解体以后，由于与前苏联国家的经济联系一度中断，加上这些国家的军事订货拨款大幅度削减，哈萨克斯坦的国防工业企业在90年代处于非常困难的境地，其产品的产量和专门订货的数量急剧下降。

2000年以后，哈萨克斯坦与俄罗斯一样，政治和经济的主要发展方向是加强国家的影响力。私有化进程和权力机构控制的企业在大型国有康采恩框架内进行合并的进程受到阻碍。这就是为什么不奇怪，不同成分的哈萨克斯坦国防工业综合体的合并是需要最先解决的问题之一。这种合并为分散的国防工厂的有效重组和在国家内部合作、形成自己的技术链条以实施即使是有限种类的军用品生产创造了先决条件。

于是哈萨克斯坦在2003年成立了名为"哈萨克斯坦技术工程公司"的国家股份公司，实际上在此之前全部与国防生产有关系的重要的科学研究所和企业都归它领导（一共有16家）。该公司百分之百的股份属于国家所有，是通过将国家的国有企业、国有机构进行行政合并以及转让国防工业股份公司的国有股票来建立的。这样就出现了一家合并了国家几乎所有的正在运行的国防工业综合体的统一公司。从2010年4月份开始，股份公司"哈萨克斯坦技术工程公司"处于哈萨克斯坦国防部的委托管理之下。



总的来说，"哈萨克斯坦技术工程公司"是一家将一些经济上相当薄弱、独立生产能力非常低的企业进行合并的跨行业公司。由于哈萨克斯坦国防市场狭小，现有生产资源和基本建设投资不足，该公司组织现代化生产的尝试至今没有取得特别的成效。不过，近年来"哈萨克斯坦技术工程公司"在尝试创建自己的军用科学研究和试验设计工作体系，以建立统一的装备管理系统应用中心。

在研究国家国防工业组织模式的过程中，哈萨克斯坦领导层曾经尝试借鉴外国的模式。新加坡及其国有的大型国防技术工程公司--新加坡技术工程公司（简称STE）的经验特别使哈萨克斯坦政府感兴趣。甚至"哈萨克斯坦技术工程公司"的名称显然也是借用新加坡公司的。目前在哈萨克斯坦，引用新加坡的事物总的来说非常时髦。近年来，哈萨克斯坦采取了广泛吸引外国伙伴参与各种国防生产项目的政策，但是这些活动的成效暂时还不明显。



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