纳扎尔巴耶夫祝贺全国人民纳乌鲁兹节快乐

哈通社阿斯塔纳 -- 纳乌鲁兹节庆典音乐会21日在阿斯塔纳萨热阿尔卡自行车馆举行。纳扎尔巴耶夫总统出席，并向全国人民致以纳乌鲁兹节的问候和祝福。

纳扎尔巴耶夫说："今日，全国各地正在喜庆纳乌鲁兹节。纳乌鲁兹可以理解为‘新的一天'，是团结、善良、仁慈、和谐的象征。这一天，昼夜等长。此后，白天会变得越来越长，而夜晚会变得越来越短。纳乌鲁兹节之际，温暖的阳光照射大地，代表着春季的到来。民众将携手打开泉眼，展开城市绿化活动，展望美好未来。在节日到来之前，大家会消除隔阂，与周围人和睦相处，向亲朋好友、街坊邻居送上亲切关怀，致以诚挚问候。值此之际，朝阳升起，冲破云层，将金色的光芒倾泄而下，照向一望无际的金色田野。民众心中充满希望，对未来充满信心。正因如此，纳乌鲁兹节被称为‘民族传统佳节'。这是哈萨克民族的新年节日。千年以来的传统节日传承至今，不分民族与宗教，是全体人民共同的节日，象征着牢不可破的民族团结。"



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克是遵守祖先教诲，团结和睦、爱好和平的民族。



"国家独立在此基础上得到进一步巩固，在充满斗争和喜悦的25年中，我们为提高哈萨克斯坦的国际声望作出了不懈努力。"纳扎尔巴耶夫说。



在谈及第三阶段发展计划和宪法改革进程时，纳扎尔巴耶夫说："我们日前通过第三阶段发展计划，开辟了一条进一步提高民众生活水平的新道路，而宪法改革计划是我们对民众未来稳定发展的期望。独立后，我们在国家建设的各个领域取得了辉煌的成就。无论何时，我们必须团结一致，共同努力，以便尽快实现第三阶段发展计划。"



【编译：昂哈尔 审校：金桥】













