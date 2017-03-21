米尔济约耶夫：乌哈两国人民期待访问收获丰硕成果

哈通社阿斯塔纳--3月 22日至23日，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫将对哈萨克斯坦进行国事访问，这也将是米尔济约耶夫当选乌总统以后首访哈萨克斯坦。许多时政评论家认为，米尔济约耶夫选择在两国人民共同的节日---纳吾热兹节期间访问哈萨克斯坦具有重要的政治意义。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫访哈前夕，日前，哈萨克国际通讯社记者对其进行书面采访。米尔济约耶夫总统详细回答了记者提出的关于双边关系、哈乌经贸、共同打击恐怖主义、国际合作等问题。以下为采访全文：



记者：尊敬的米尔济约耶夫总统阁下！在您即将首次访问哈萨克斯坦前夕，能够对您进行采访，感到非常荣幸！



米尔济约耶夫：谢谢。



记者：作为乌兹别克斯坦总统，此访将是您对哈萨克斯坦的首次访问。您对本次访问有什么期望？



米尔济约耶夫：说实在的，即将成行的国事访问，对两国关系来说，是一件具有重大意义的政治事件。访问对推动拥有同样的历史、文化、传统和宗教的两国关系意义非凡。毫无疑问，两国间签署的《乌哈永久友好和战略伙伴关系条约》是两国合作的基础。在许多国际和地区问题上，两国利益相同，观点基本一致，两国还共同承担着维护区域安全、促进区域繁荣发展的重任。



我们很高兴看到哈萨克斯坦在国际社会中的地位不断得到提高，哈萨克斯坦成功当选联合国安理会2017-2018年非常任理事国就说明了这一点。



我期待在即将举行的会谈中与纳扎尔巴耶夫总统就活跃两国关系交换意见。我们还将探讨共同关心的地区和国际问题。作为兄弟国家元首，纳扎尔巴耶夫总统为乌兹别克斯坦人民所熟知和尊重。2016年9月，纳扎尔巴耶夫总统为了吊唁乌首任总统、老朋友卡里莫夫，专程来到乌兹别克斯坦，他的那次吊唁活动充分体现了领袖具备的人格魅力，深受乌人民好评。



我坚信此访将推动乌哈合作上一个新的台阶，乌哈两国人民期待访问收获丰硕成果，我本人也对此行非常期待。



记者：在您的领导下，贵国制定了《2017-2021年乌兹别克斯坦五大优先发展领域行动战略》，这是乌发展史上非常重要的一份文件。文件对"与人民对话和人民利益"之年给予了高度关注。请问，贵国政府为什么将这一领域作为优先发展方向，是基于推动国家未来发展吗？



米尔济约耶夫：周所周知，在首任总统的领导下，独立的乌兹别克斯坦制定了分阶段稳步推进市场经济改革的计划，其中大部分计划目前已实现，经济也得到较快发展。为了使国家得到进一步发展，还需做大量的工作。行动战略将指明乌兹别克斯坦未来5年发展方向。



行动战略包括完善国家和社会体系建设、推崇法治并进一步改革司法体系、发展自由经济、提升社会福利、保障国家安全、民族和谐和宗教宽容，推行互利和建设性的外交政策等5个方面。文件不是拍脑袋决定的，经过了全体国民广泛讨论和通过，吸收了社会和专家的大量意见和建议。文件所要达到的目的，就是通过保障国家稳步发展、加强司法系统的独立性、尊重公民权利和自由，最终加入发达国家行列。文件还确定2017年为乌兹别克斯坦"人民对话与人类利益年"，制定"国家年"旨在加强政府与公民之间的直接联系。



我坚信，不与人民进行对话或没有人民的参与，任何建设都不会成功。这是一个很简单的公式，不是人民为国家服务，而是国家应当为人民服务。目前我们的一切工作遵循这一思路展开。



记者：中亚能否顺利发展，很大程度上取决于哈乌两国合作的质量和程度，请总统阁下从这一角度谈一谈您对当前哈乌关系的看法。



米尔济约耶夫：乌哈两国关系的确是区域稳步发展的重要保障。因此，两国签署了战略伙伴条约，这并非偶然。条约概括了两国各领域的合作关系。与其他区域不同，中亚地区在最艰难的时期保持了和平与稳定，国家间也没有发生大的冲突。两国元首高瞻远瞩，做出了建立乌哈各领域合作的重大决策，与区域其他国家也建立了互惠互利的合作共生关系。在两国元首共同努力下，《中亚无核武器区条约》生效，中亚成为无核武器地区。 在中亚建立无核武器区对推动核裁军与防止核扩散、促进世界及地区的和平与安全起到了重要作用。



没有区域国家的精诚团结，交通、通讯、能源等领域的任何项目不可能在中亚有好的运作。当下，通过积极的外交努力和紧密合作，中亚已成为国际能源和交通运输项目的主要玩家，同时还成为连接东西、南北的国际交通运输枢纽。犹如几世纪前，如今的中亚正在成为欧亚大陆主要的交通运输走廊。



需要特别指出的是，哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦主要的经贸合作伙伴之一。目前世界面临的经济困难肯定会对两国贸易额造成一定的影响。但必须承认，两国经贸合作潜力仍未得到充分开发。乌兹别克斯坦共有230家乌哈合资企业，而哈萨克斯坦则有近130家两国合资企业。我想这一指数还能进一步增加，贸易额也应得到成倍增长。



记者：近些年，"民间外交"现象呈发展趋势，这主要指科技、文化、人员交流、地区间直接合作和商业合作。您怎样看待两国民间外交发展前景？







米尔济约耶夫：是的，当今世界新的国际关系不仅限于政府间往来和传统外交形式。民间外交也是各国加深关系的重要途径之一。访哈行程中，两国将签署议会间合作协议，这将翻开两国议会间合作的新篇章。值得一提的是，乌兹别克斯坦参议院和立法院近期成立乌议会乌哈友好小组。我们认为成立小组非常重要，因为议会间的密切关系将为两国各领域合作起到重要的推动作用。其中包括地区间合作发展，目前两国地区间合作也卓有成效。近些月来，乌兹别克斯坦一些地方官员访哈数次逐渐增多，同样哈方访乌次数也在不断增长。塔什干经贸代表团访问阿拉木图，而哈方克孜勒奥尔达州和东哈州代表团也随即访问了乌兹别克斯坦。在此框架下，两国地方官员就实施经济合作项目及其他一系列问题达成协议。此外，两国边境地区文化教育交流有望得到加强。我想用不了多久，两国民众将对双边不断加深的合作给出积极评价。



哈民族和睦大会代表团近期对乌兹别克斯坦进行了成功访问。代表团与乌民族文化中心就深化双边关系达成共识。每当我们提到民间外交时，通常会联想到文化、科技、教育等官方部门的合作。我认为，两国有必要将民间外交提升到一个新的水平。访哈期间，相信两国能够就进一步推动民间外交发展达成协议。



记者：就任总统后，您把发展与中亚各国的外交关系视为乌外交政策的优先方向。您认为中亚各国合作的主要方向是什么？



米尔济约耶夫：与邻国加强睦邻友好关系是乌外交政策的主要方向之一。这是对外政策的基本常识。因为乌兹别克斯坦的稳定和发展首先与国家实施的区域外交政策的正确性有着密切联系。理解这一点非常重要。我们是中亚国家，有着共同的地理、经济、人文、文化空间。因此，光靠一个国家无法解决中亚地区面临的问题。例如，国家边界的划定、交通的延续、通讯的覆盖、环保、水资源的利用等问题。水资源的利用向来是中亚各国间敏感议题，随着人类对水资源需求的持续增长，这一问题越发复杂。若我们不能及时找到妥善解决这一问题的方法，我们将对不起历史，更对不起我们的子孙后代。

尽管许多国家采用先进的节水技术，试图独自解决这一问题，但最终都没有获得成功。就这一问题，我们与哈萨克斯坦存有共识，我们呼吁中亚各国制定统一战略，并借鉴国际水资源利用的原则和模式。

任何会谈都不应该回避敏感性问题，当事国要想尽一切办法找到折中的解决方案。访哈期间，我们将首先讨论区域发展问题，其中包括实施一系列地区间合作项目。

记者：您与纳扎尔巴耶夫总统将讨论加强区域和国际安全问题，哈乌两国在这一领域有何合作前景？

米尔济约耶夫：长期以来，乌哈两国在国际事务中相互支持、密切配合，共谋发展。两国主要的外交政策和政治主张基本一致，两国都高度重视区域和世界安全。近些年，哈萨克斯坦在维护本地区、乃至世界和平安全与稳定发挥了积极作用。由哈提议创立的旨在推进和平与安全的亚信会议便是最好的例子。我认为，预防和打击对和平和稳定构成威胁的跨国有组织犯罪，需要各方携手努力。上合组织会议即将于6月在阿斯塔纳召开，而作为多个国际组织主席国的哈萨克斯坦将为巩固区域和平稳定、打击跨国犯罪等问题发挥重要作用。

两国经常呼吁上合组织和其他一些国际组织有效应对当前国际安全挑战。我们都明白国际安全问题同经济稳定发展和及时解决民众关心的重要问题有着直接关系。因此，打击恐怖和激进主义不仅会对维护国家安全起到显著作用，同时还与促进可持续经济增长、创业自由、满足民众需求等有着紧密联系。我认为，这是确保安全与稳定发展的首要条件。



当我们提到区域外交政策和同邻国间的关系时，便会联想到与乌兹别克斯坦相邻的阿富汗。说实在的，阿富汗问题确实是中亚国家面临的威胁之一。因此，乌哈都希望阿富汗问题早日得到解决。

阿富汗问题的和平解决与经济发展有着紧密联系，中亚国家有权且有必要参与调解阿富汗问题的进程。当然，正在阿富汗实施的基础设施联合项目也将对此起到重要作用。南亚国家、波斯湾国家及中东国家的跨阿富汗交通走廊也将对该国经济建设起到重要的推动作用。我认为，中亚国家可通过在阿富汗境内实施一系列旨在推进能源、交通和通讯发展的合作项目，从而进一步加快阿富汗问题和平解决进程。

【编译：金桥、昂哈尔】