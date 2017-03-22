戈洛夫金与桑德斯之战或将在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据Sports.kz消息，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0，33KO）与英国WBO中量级拳王比利•乔•桑德斯（23-0,12KO）之间的对决或将于6月17日在阿斯塔纳举行。

桑德斯21日表示愿意去哈萨克斯坦同GGG举行比赛。

"我对比赛协议条件表示满意。之前，GGG团队一直提出不合理的条件，希望在比赛中多挣钱。我们希望得到公平的份额，所以一直没能达成共识。我想干净利落的战胜他，因此协议中没有提出二番战。接下来，我们就举行比赛问题进行实际行动吧。"桑德斯说。

GGG私人教练桑切斯和经纪人洛弗勒之前表示，今年戈洛夫金将举行3-4场高水平职业拳赛，GGG团队和他本人也希望统一中量级所有级别的拳王金腰带。因为，GGG唯有缺少桑德斯拥有的WBO中量级金腰带。

据了解，戈洛夫金日前表示希望在世博会期间在阿斯塔纳举行下一场比赛。我国文体部和GGG团队也确认，根据初步计划戈洛夫金在阿斯塔纳举行的比赛或将于6月17日在阿斯塔纳竞技体育场（Astana Arena）举行，而对手很有可能是WBO中量级拳王桑德斯。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】