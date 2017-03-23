乌兹别克总统：哈萨克斯坦是最值得信赖的友好邻邦

哈通社阿斯塔纳 - 乌兹别克斯坦始终将哈萨克斯坦视为最值得信任的友好邻邦。

正在对我国进行首次正式访问的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫，23日在总统府同纳扎尔巴耶夫总统举行的会谈中做出了上述表示。



会谈中，米尔济约耶夫回忆了去年年底，他同纳扎尔巴耶夫总统在撒马尔罕的会晤。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统当时曾表示，哈萨克斯坦将坚定的支持乌兹别克斯坦，与乌兹别克斯坦同甘共苦。



"您的那番话语，令我们两国之间的关系变得更加紧密。通过这一发自肺腑的言论，乌兹别克人民感受到了来自兄弟同胞国家的珍贵友情。"米尔济约耶夫对纳扎尔巴耶夫总统说。



乌兹别克斯坦总统还强调，在他上任的5个月内，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的经贸往来上升到了一个新的高度，两国之间的贸易和人员交流正在不断增长。



他还表示，在今天于阿斯塔纳举行的两国经济论坛上，250多家乌兹别克斯坦企业将同哈萨克斯坦企业达成总额10亿美元的合作协议。



米尔济约耶夫指出，在这段时间内，两国关系取得了跨越式的发展。哈萨克斯坦3个州的高层官员对乌兹别克斯坦进行了访问调研，而乌兹别克斯坦地方政府的领导层也对哈萨克斯坦进行了访问。



米尔济约耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统与已故的乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫一同打造了乌兹别克与哈萨克之间相互交流合作的桥梁。



"这一桥梁，今后将更加巩固和拓展。乌兹别克斯坦将始终视哈萨克斯坦为最值得信任的友好邻邦。"米尔济约耶夫说。



米尔济约耶夫还邀请纳扎尔巴耶夫总统，在合适的时候访问乌兹别克斯坦。



【编译：木合塔尔·木拉提】