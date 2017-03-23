纳扎尔巴耶夫：米尔济约耶夫为哈乌经贸关系的发展作出了巨大贡献

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统23日在总统府会见乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫。纳扎尔巴耶夫在会后举行的联合新闻发布会上表示，乌新任总统米尔济约耶夫为哈乌两国经贸关系的发展开创了所有的必要条件。

纳扎尔巴耶夫说："目前，哈乌双边经贸合作关系在中亚区域处于领先地位。2016年，两国贸易总额为20亿美元，双边经贸实际增长为16%。最近，我们的合作关系得到了高速发展。"

纳扎尔巴耶夫表示，最近5个月，哈乌双边贸易额增长30%。我国向乌兹别克斯坦出口的粮食总额增长30%，从乌兹别克斯坦进口的蔬菜总额增长25%。

"这是乌兹别克斯坦新任总统为双边贸易合作关系的发展作出的巨大贡献。目前，我国共有800多家乌兹别克斯坦投资的企业。"总统说。

纳扎尔巴耶夫强调，发展两国文化领域的交流具有重要的意义。

"进一步推动哈萨克-乌兹别克兄弟人民之间的文化交流具有重要的意义。上百万哈萨克同胞在乌兹别克斯坦生活，50多万乌兹别克兄弟视为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是自己的祖国。我们希望更多的乌兹别克青年来哈学习，应进一步推动两国大学之间的交流活动。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】