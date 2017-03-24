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    阿特劳中国留学生庆祝纳乌鲁兹节

    14:33, 24 三月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 来自中国，并正在阿特劳石油和天然气大学求学的中国哈萨克族留学生，22日在阿特劳市组织了盛大的纳乌鲁兹节庆祝活动。

    据悉，这是他们首次团体举行纳乌鲁兹节庆祝会。

    此次活动由中国哈萨克族留学生成立的"丝绸之路同胞" 联合会组织举办。




    正在弹奏哈萨克冬不拉名曲《阿代》的中国哈萨克族留学生




    在阿特劳石油和天然气大学求学的中国哈萨克族留学生搭建的毡房




    这些照片记录了这批学生初到大学时的情况




    参与中国哈萨克族留学生纳乌鲁兹节庆祝活动的人们




    "丝绸之路同胞"联合会负责人阿莉娅•塔扎别科娃正在向人们介绍来自中国的哈萨克族留学生




    负责主持纳乌鲁兹节演出的留学生艾伊登古丽•我米尔别克和叶尔纳扎尔•巴科达吾列特




    在集会上表演《天鹅舞》的姑娘们




    特地从阿克套赶来参加此次纳乌鲁兹节庆祝活动的努莉莎•阿布德拉伊莫娃正在向人们介绍哈萨克族的育婴传统文化




    人们在为一位幼童举行"开脚锁"仪式




    中国哈萨克族留学生叶力沙特•扎勒哈斯演唱自创歌曲《阿特劳美人》




    前来参与活动的当地居民




    阿特劳石油和天然气大学学生迪娜•赛力克正在演唱歌曲《哈萨克国度》




    阿特劳多斯穆哈梅多夫国家大学中文教师冯刘希（音译）向人们致以纳乌鲁兹节节日祝贺




    节日庆典上荡秋千的孩童

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 节日 中国 阿特劳 哈萨克 黄金储备 纳乌鲁兹节
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