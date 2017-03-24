我国功勋音乐家谈迪玛希：他或许能够开创一个全新的音乐流派

哈通社阿斯塔纳 - 著名的哈萨克斯坦指挥家、音乐家和作曲家阿布扎勒•米拉斯别克吾勒•穆黑迪诺夫认为，哈萨克音乐以其独特的内涵与特色，在独立前的许多年间，便已经在世界乐坛中占据了一席之地。

在接受哈通社记者的专访时，这位音乐家就哈萨克斯坦艺人何以能够在国际上频繁的受到关注，以及目前在中国掀起巨大反响的青年歌手迪玛希•库代别尔艮今后又将在哈萨克音乐发展史上留下怎样的影响，发表了自己的观点。



记者：尊敬的阿布扎勒•米拉斯别克吾勒先生，您经常受邀在各国进行表演，并参与许多与音乐相关的活动。您能否跟我们谈一谈，目前而言，国际上对哈萨克音乐以及哈萨克音乐人的评价如何。



阿布扎勒•米拉斯别克吾勒：实际上，哈萨克音乐很久以前就已经在国际上拥有了一定的影响力和知名度。1925年，著名的哈萨克歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫参加了巴黎世博会的演出，并以其独特的歌喉征服了欧洲的听众。







1936-1958年间每年在莫斯科举行的"哈萨克艺术与语文十日谈"活动，也为哈萨克音乐的对外交流，做出了贡献。伟大卫国战争期间，大量苏联艺术家和教育家被迁移到了作为战争大后方的哈萨克斯坦，无形中大大提升了哈萨克斯坦本地教育系统，尤其是音乐学院教育体系的规范化和科学性，令哈萨克音乐的发展达到了一个新的高度。



这些学者包括阿赫梅特•朱巴诺夫、拉提夫•哈米迪、穆罕•托列巴耶夫、努尔黑萨•特连迪耶夫、哈吉扎•朱巴诺娃、叶尔克哈利•拉赫马迪耶夫、特列斯•卡吉哈利耶夫等等。二战后，哈萨克音乐与外界的交流曾一度被阻断，但随着后来冷战铁幕的消失，音乐家们得以前往世界各地参与国际性交流活动，使得哈萨克斯坦的音乐界与外界的交流得以复苏，哈萨克音乐人在国际上的影响力也得到了恢复。



作为一名指挥家，当我身处国外时，通过歌声以及乐器的方式，向其他国家的人民介绍自己的民族音乐，是一件令我倍感愉悦和幸福的事情。我必须指出，站在指挥台上，为各国听众指挥由哈萨克交响乐团演奏的经典民乐，非常的有趣，令人享受。我和我的同仁们在鹿特丹举办的音乐会上，用冬不拉和其他民族乐器组成的交响乐团所演奏的托列艮•穆哈梅德詹诺夫的作品，就受到了荷兰人民的极大好评和欢迎，许多听众在演出中被乐曲中的情感所带动，留下了激动的泪水。



记者：我们经常会看到哈萨克艺人们对国外经典作品的演绎，从外国听众角度来看，这些重新演绎的作品吸引力如何？



阿布扎勒•米拉斯别克吾勒：实际上，我们拥有不少具有影响力的明星。例如歌剧男高音歌唱家梅迪特•硕塔巴耶夫，他的音域非常的广。我曾听说，许多意大利歌迷以拿到他的签名而感到荣幸。还有国际知名的小提琴演奏家马拉特•贝森哈利耶夫，他通过与卡尔•詹金斯等知名音乐人的合作，创造了大量基于哈萨克传统音乐的作品。除了这两位之外，我还能列出很多在国际乐坛上具有知名度的，备受外国听众喜爱的音乐人，如：艾曼•穆萨霍加耶娃、扎尼娅•阿吾巴克洛娃、叶尔詹•库勒巴耶夫、帖米尔詹•叶尔扎诺夫等，只要你需要，名单能够列的很长。







记者：不妨谈谈迪玛希，您对这位在中国参加音乐节目并掀起巨大反响的青年歌手，有何评价？



阿布扎勒•米拉斯别克吾勒：迪玛希•库代别尔艮是一个非常专业的音乐人。实际上，我从很久前便开始关注这个小伙子了。当年，我曾经作为"青年之翼"大赛的评委，在决赛中力主将冠军头衔授予迪玛希。从那时起，我就相信，这个充满天赋的孩子，只要能够保持正确的发展方向，接受良好的音乐教育，必然能够在艺术道路上走的更远。目前而言，我认为他的声音处在一个良好的状态，很显然，他非常努力，一直在不断的学习和改善。因此，我相信他的音域或许仍有上升的空间。作为一个专业的音乐人，他是一个非常有教养的、文明的孩子，学识方面无可挑剔。对乐理知识的掌握程度极高，冬不拉、钢琴等乐器信手拈来，而且还有着不错的音乐创作能力。不客气的说，许多自称"音乐家"的舞台歌星，对乐理知识的了解程度，可能还不及迪玛希的万分之一。



记者：您认为，迪玛希应该选择怎样的发展道路，是歌剧方向更合适他呢，还是更加通俗和面向大众的舞台？



阿布扎勒•米拉斯别克吾勒：这要由他自己决定。我们应该将选择的权力，留给迪玛希自己，让他自己追寻音乐的道路，追寻自己的内心。除了他自己，其他人都无法给出答案。



目前他的表演形式，与在歌剧院舞台上同交响乐团一同进行的演出有着明显的区别。迪玛希有着非常宽广的音域，这一与众不同的天赋，给了他超越其他人的巨大潜力，足以令他挑战其他歌手不曾测试过的，多种多样的音乐形式。他的这一天赋，也必然会吸引许许多多的作曲家和编曲，为他打造独具魅力的作品。



考虑到迪玛希这孩子自身的表演天赋和谦逊好学的品质，我相信他不会仅仅局限在音乐这一个领域。而且，他具有线条感的，阴柔中又不乏阳刚之气的英俊外表，也足以帮助他成为大众心目中的"白马王子"。







我想，中国姑娘们对迪玛希的痴迷，想必已经在大家心里留下了很深的映像了吧？为他倾倒的姑娘，又何止在中国一国呢......



一个音乐人通过自身对音乐的理解，开创一个全新的音乐形式或者流派，在音乐界是很正常的事情。而现在，我们很可能就在见证这样一个音乐人的成长。也就是说，迪玛希说不定能够开创一个融合了歌剧乐、民族音乐、摇滚乐、流行音乐等多种形式为一体的新音乐流派或表演形式。这也是我的期望。当然，仅就目前而言，我为他所取得的成就感到高兴和自豪。最重要的是，我希望不要有任何人阻碍他的发展。



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阿布扎勒•米拉斯别克吾勒•穆黑迪诺夫，哈萨克斯坦共和国功勋人士，"尊敬"勋章获得者，阿斯塔纳国家歌剧芭蕾舞剧院音乐导师及指挥，哈萨克斯坦共和国国歌管弦乐版本编曲。