研究发现患癌是因为"运气不好"

美国最新研究显示，三分之二的癌症病例是细胞分裂发生错误造成的，而不是家族遗传或环境因素带来的结果。换言之，大多数人罹患癌症是因为"运气不好"。

美国约翰霍普金斯大学研究人员在23日的《科学》上发表报告指出，在癌变因素中，环境因素占29%，遗传则占5%。



研究员指出，正常细胞在分裂时会出现好几个错误，也就是突变，而这些突变大多时候是无害，当出现"有害"的突变时，那就只能怪运气不好。



同一组研究人员曾在两年前发表论文，提出多数癌症发病得归咎于坏运气，这说法引起科学界巨大争议。许多科学家批评说，该研究完全基于美国癌症患者，没有纳入乳腺癌与前列腺癌两种常见癌症，且严重低估癌症预防的作用，是一种"危险的误导"。



不过，在最新研究中，约翰霍普金斯大学肿瘤学教授福格尔斯坦等根据423个国际癌症数据库，利用数学模型分析了全球近70个国家

人群干细胞分裂与癌症风险之间的关系。这些国家的人口总计达48亿，约占全球总人口的三分之二。



研究结果显示，癌症风险和干细胞分裂之间存在强相关性。这种关联具有普遍性，并非仅适用于美国。



【来源：联合早报网】