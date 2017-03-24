海尔冰箱俄罗斯制造基地将向哈萨克斯坦出口产品

哈通社阿斯塔纳--据中国媒体消息， 位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国的海尔冰箱俄罗斯制造基地将向哈萨克斯坦出口产品。

俄罗斯制造基地生产的海尔冰箱进入中亚版图最大的国家--哈萨克斯坦，标志着其在中亚市场的布局上再进一步。海尔冰箱将产品从俄罗斯制造基地直接运往哈萨克斯坦，在"三位一体"的本土化布局以及俄哈关税同盟的助推下，能实现市场需求的快速响应，大幅提升海尔冰箱的经济效益。

消息指出，海尔冰箱创新研发零度保鲜盒，零温区、果蔬室可随意手动调节。调节到零温区，可满足羊肉、牛肉等肉类食材的存储保鲜；调节到果蔬区，通过内设置的分隔器，可实现冷藏果、蔬分区存储，便于用户分辨拿取。此外，在产品设计方面，通过门体瓶座设计、可调酒架和可折叠翻转搁物架等独特设计，用户可根据自己的实际需求进行自由组合，有效存储马奶、羊奶、酸奶等饮品，提高冰箱的空间利用率。



消息称，哈萨克斯坦作为中亚五国经济实力最强、最具发展潜力的国家，随着消费水平不断提高，也触发了其对品质消费的强烈诉求。在此背景下，海尔冰箱坚持用户中心思维，持续地给用户输出满足其需求的高附加值产品。



据悉，海尔高端冰箱制造基地2016年4月在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国纳别列日尼•切尔尼市正式投产，这是第一个非能源领域的中俄大型合作项目。