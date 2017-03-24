埃及前总统穆巴拉克获释返家

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，埃及前总统穆巴拉克24日离开他受拘禁六年的军事医院。回到位于开罗市内的家中。

统治埃及三十年的穆巴拉克获得释放在数年前仍是不可思议的事，但2011年阿拉伯之春革命热情，已由起义后的混乱造成的疲惫，甚至恋旧所冲淡。



报道引述穆巴拉克的律师法里德•迪布说，穆巴拉克回返在开罗Heliopolis区的别墅。



本月2日，埃及最高上诉法院就穆巴拉克涉嫌谋杀示威者一案进行终审，在经过近七个小时的庭审后，法官最终宣布穆巴拉克无罪，同时拒绝就死难者律师提出的民事诉讼请求再次开庭。



穆巴拉克涉嫌谋杀示威者一案于2011年开始审理，并于2012年一审判处其终生监禁。穆巴拉克上诉后，案件重审且法院在2014年对其作出无罪判决。埃及检方随后又向埃及最高上诉法院提起上诉。



除涉嫌谋杀示威者，穆巴拉克还受到贪腐、挪用公款、未阻止军警枪杀示威者等多项指控。在挪用公款一案中，穆巴拉克最终被判有罪并获刑三年。



穆巴拉克1981年出任埃及总统，之后多次连任，在任约三十年。2011年1月，埃及爆发大规模反政府抗议活动，穆巴拉克随后被迫辞职，并于同年4月被捕。