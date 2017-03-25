中国驻哈萨克斯坦大使：迪玛希向中国成功宣传了哈萨克文化

哈通社阿斯塔纳 - 24日，中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张汉晖在阿斯塔纳召开媒体见面会，就中哈关系多个领域的问题同哈萨克斯坦媒体记者进行了交流。

期间，张汉晖大使谈及哈萨克斯坦青年歌手迪玛希在中国取得的惊人成就，并就此发表了个人观点。



张汉晖大使强调称，迪玛希身上具有哈萨克民族文化的深刻烙印，以及独具魅力的伟大草原精神。而这一人格特征，正是吸引中国观众为之着迷的重要原因。



"迪玛希在中国已经成为了明星，几乎所有的观众都熟知他的名字。因此，我相信迪玛希将能够在中国取得事业上的巨大发展。这是其一。其二，迪玛希在中国，始终坚持宣传哈萨克文化，并取得了巨大成功。现在，对于哈萨克斯坦而言，进军中国文化领域的大门已经可以说是完全敞开了。"张汉晖大使说。



值得一提的是，在此次媒体见面会上，中国驻哈大使张汉晖先生就中国当前的经济社会情况作了详细介绍。据其介绍，目前中国每年新增就业岗位1300多万。



此外，大使对阿斯塔纳世博会期间，中国游客可能会面临的住宿问题表达了担忧。



会上大使还谈及"中国威胁论"话题，并对这种无中生有的问题予以了坚决否认。张汉晖大使强调，中国在任何时候都会考虑哈方利益，中国政府也作出承诺，在任何情况下都不会损害哈萨克斯坦利益。



【编译：木合塔尔·木拉提】