俄媒：学生超越老师 中国造舰已遥遥领先俄罗斯

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯自由媒体网站日前发表谢尔盖·伊先科的文章《中国在造船领域领先全世界,而我们比北京落后太多》称,俄罗斯设计师和工程师在中国培养了优秀的学生。但可悲的是,昔日的老师在造船领域已经落后太多。感觉上,俄罗斯与中国的差距触手可及。但事实上,两国之间是一道深深的鸿沟。

伊先科称,曾几何时,正是我们教会了中国人建造军舰。如今,听到关于中国迅速打造远洋舰队的新闻时,我们却只能惊讶地摇摇头。不过,还是放下激烈的情绪,来看看冷冰冰的事实吧。



2016年,中国海军列装的主力舰艇数历史上首次超过美国--11艘对3艘。从公开消息源来看,去年补充的舰艇中尤为引人注目的是094A型"晋"级战略核潜艇(携带12枚射程达1.1万公里的洲际弹道导弹)和093A型"商"级多功能核潜艇(携带YJ-82反舰巡航导弹)。



同时,中国海军还获得3艘054A型"江凯-2"级多功能护卫舰(荆州舰、湘潭舰和滨州舰)。去年2月,上海沪东中华造船有限公司向海军交付了071型船坞登陆舰沂蒙山舰。它与美国的"圣安东尼奥"级船坞登陆舰类似,排水量25000吨,用于海军陆战队登陆。与美国军舰一样,沂蒙山舰也搭载4架运输直升机和两艘气垫登陆艇。



一个月后,这家上海造船厂又向海军交付了4艘072A型"玉亭-2"级坦克登陆舰(天目山舰、武夷山舰、徂徕山舰、五台山舰)。



今年1月服役的西宁舰(第五艘052D型"旅洋-3"级导弹驱逐舰)也将赶上了这份令人印象深刻的清单。



更令人吃惊的是北京的造船计划。根据美国情报机关的消息,中国计划在2025年前(只有短短8年时间)建造6艘航母,包括两艘核动力航母。不过,也有消息称,北京的计划中"只有"4艘航母。如果这是真的,也足以令人震惊。



伊先科称,如此看来,可以说,俄罗斯设计师和工程师在中国培养了优秀的学生。但可悲的是,昔日的老师在造船领域已经落后太多。



要想确认这一点并不用走太远。与不断壮大的中国舰队在同一片海域的是俄罗斯太平洋舰队。谢天谢地,1艘新的20380型多功能护卫舰--"完美"号或将在今年春入列。这是1991年以来太平洋舰队新添的第一艘军舰。上次接收的是1155型"潘捷列耶夫海军上将"号大型反潜舰。



伊先科称,"完美"号从1月底开始接受工厂测试。它创造了该型护卫舰的纪录--这已经是俄罗斯建造这艘不大的军舰的第11个年头。他相信,全世界至今也没有速度这么慢的纪录。



如今,俄罗斯军事造船业的好日子已经一去不复返。原因有很多,政治原因是其中重要的一个。具体来说,是俄罗斯在乌克兰危机爆发后受到的制裁。为黑海舰队建造6艘11356型护卫舰的任务因此未能完成--其中3艘无法获得来自尼古拉耶夫(乌克兰城市)的发动机,只能在未完成的状态下交给印度,让他们自己和基辅谈判。



22350型"戈尔什科夫海军元帅"号护卫舰停工多多少少出于同样原因。同时,德国人也拒绝向我们出售用于21631型"暴徒-M"级轻型护卫舰的柴油发动机。俄罗斯只得另请高明,最后好不容易才在中国找到。



对俄罗斯海军和造船厂来说,这一切都是不可抗力。谁也说不清事情怎样才会有转机。



伊先科称,感觉上,俄罗斯与中国的差距触手可及。但事实上,两国之间是一道深深的鸿沟。



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