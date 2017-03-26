整改医保失败 特朗普开始注重税务改革

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，在废除和更换美国的奥巴马医保法案的努力受挫后，美国总统特朗普把注意力转向税务改革。

在共和党人撤回试图取代俗称"奥巴马医保"的"经济适用医保法案"的新法案后，特朗普星期五在白宫说："我们大概会开始强力推动大幅度减税和税务改革。"

共和党人的医保法案在众议院没有得到足够的支持，所以被迫取消投票。

周五早些时候，美国财政部长努钦在接受新闻网站采访时表示，他过去两个月一直在监管行政当局的税收改革法案。

他说，该法案将包括削减个人和公司税的建议，"我们主要注重对中等收入（者）减税，而不是对顶层减税。"

努钦拒绝透露所提出的企业税率是多少，而只说比目前的35％"低得多"。

努钦也不透露他们的税收提案是否包括有争议的边境调整税，而众议院的税务方案是包括边境调整税的。这个措施要求对进口商品征收20％的税款，而努钦承认这有利有弊。

努钦说，总统的税收方案很快就会出台，希望早在八月份就能赢得国会的批准。

总统发言人肖恩·斯派塞星期五在白宫告诉记者，8月份的最后期限是"雄心勃勃的"，行政当局会努力实现。

未能推进替代性的医疗保险法案，再次暴露了共和党内的深层次分歧。这种分歧会威胁总统的其他议程举措，例如振兴基础设施建设和修筑边界墙。

试图取代奥巴马医保的《美国医保法》，在共和党内两个团体的彼此竞争下失败。一个是以众议院自由议员团为中心的独立思考的基层保守派，另一个是谋求共识，反对对抗的温和派团体。两派之争使得共和党的医保法案损失了一些票，并为未来几个月的潜在的立法斗争准备了舞台。

一个这样的冲突可能发生在一项为联邦政府运作提供资金的法案上。国会必须在4月28日前通过这项立法，否则政府将被迫关闭。

国会还将在未来几个月开始就是否提高美国债务上限进行辩论。

总统取得立法胜利的时间框架是狭窄的。一些立法者认为，在总统任期的前6个半月，在下一场选举季节开始前，立法行动比较有效。

与此同时，奥巴马医保依然是美国的法律， 但根据特朗普星期六的推文，这种现象不会持久。特朗普写道："奥巴马医保将会爆炸，我们将团结一致，为人民编制伟大的医保方案。别担心！"