迪玛希获“亚洲最受欢迎歌手” 提名

哈通社阿斯塔纳 -- 我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮将于3月27日晚参加中国东方卫视音乐盛典《东方风云榜》。

迪玛希好友沙里莫夫在社交主页上表示，该节目对迪玛希具有重要意义。



"当地时间27日晚19时30分（注：阿斯塔纳时间17时30分），东方卫视将对亚洲最大音乐盛典--‘东方风云榜'进行全程现场直播。迪玛希被提名为‘亚洲最受欢迎歌手'（Best Asia popular singer）。" 沙里莫夫写道。



沙利莫夫表示，迪玛希将同亚洲其他歌手进行角逐，并全力以赴，为观众带来一场精彩的表演。



《东方风云榜》是中国内地最著名、最权威、最有影响力的原创音乐排行榜，同时也是亚洲范围内最重要的音乐颁奖典礼之一。颁奖典礼曾在美国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、香港、台湾等国家和地区多家电视台播出，观众过亿。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】