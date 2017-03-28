哈萨克斯坦民族和睦大会在首都举行一年一度的慈善活动

哈通社阿斯塔纳 - 据阿斯塔纳市政府消息，哈萨克斯坦民族和睦大会27日在首都老人及残疾人医疗服务中心举行一年一度的慈善大会。

据了解，慈善大会的主旨，旨在提升社会对低收入群体的关注，并通过提供相应的帮助，落实哈萨克斯坦民族和睦大会"大国--大家庭"全国性慈善项目。



哈萨克斯坦民族和睦大会代表、政府机构代表、社会团体、各民族文化联合会代表出席了活动。



"我们一向将自己的机构称之为哈萨克斯坦民族和睦大会的‘小分支'。在这里，12个民族的同胞，在和平、友谊与和谐的精神指引下，团结友好的一起生活。民族间的和谐是哈萨克斯坦的宝贵财富！"阿斯塔纳市"莎拉帕特"公共服务中心主任肯吉波拉特•巴皮舍夫说。



慈善大会期间，阿斯塔纳市多民族文化中心为来宾们组织了丰富多彩的艺术表演，并准备了丰盛的各民族美食佳肴。



值得一提的是，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，哈萨克斯坦民族和睦大会是我国民间慈善活动的重要组织者。



来自各个民族的大会代表们定期巡回国内相关机构，了解各民族群众生活、语言及文化情况，保障各民族基本权利。



【编译：木合塔尔·木拉提】