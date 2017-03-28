英国退欧将在五个方面改变欧盟

哈通社阿斯塔纳 -- 据路透社消息，英国首相特雷莎·梅周三将启动退欧程序，这可能会改变英国，但也将改变欧盟。以下列出了欧盟会出现何种变化：

欧盟预算：钱都去哪了？

欧盟的预算只占其公共支出的2%。但在东欧，欧盟给这个地区的预算资金所占比重要大得多--约相当于波兰预算的8%，约为保加利亚预算的近五分之一。

如果英国退出，欧盟能给净接受国的资金将减少六分之一，势必令东欧和西欧国家在始于2021年的七年支出计划问题上争执不下。

短期来看，欧盟与英国之间还将在英国因为退欧而欠下多少钱的问题上大动干戈。伦敦可能会选择继续缴费来获取一些关键的欧盟预算，比如研究预算。但大的预算账项，像是农业补贴，可能会被彻底检视。

权力格局改变：小伙伴们不淡定了

英国曾动用手中12%的欧盟投票权限制布鲁塞尔方面的开支并积极推动自由贸易。英国的离开让北欧与荷兰这些北方的较小盟友忧心忡忡。

比较清贫的东欧成员国在加入欧盟时曾得到英国支持。他们担心德国和法国会针对这些国家低薪劳动力的进入设置更多障碍，或是加强欧盟的联邦权力，这是他们所不愿意看到的。而一腔热忱的新成员、特别是巴尔干国家，也将失去支持其入欧、反对对欧盟扩大态度谨慎的西欧富裕国家的战友。

欧元区19国将搬开影响其发挥核心力量的一块大石。他们现在可以在投票中压倒非欧元区国家了，但也仅是险胜。以波兰和瑞典为首的非欧元区阵营需要欧元区国家中存在较大异议，才能避免由欧元区国家左右欧盟政策。

法国将成为欧盟中唯一拥有核武器、且在联合国安理会拥有否决权的成员国，该国一直想在美国领导的北约之外加强欧盟防卫合作，英国退欧后也将少一个反对声音；防卫问题已经回归欧盟日程表。

德国以其经济实力被视为欧洲的主导力量，并且在英国退欧后其人口也占到欧盟的五分之一，德国自身对于这种局面的态度是矛盾的。对于如何维持住英退后的平衡，德国紧张不安，特别是在创始伙伴法国的经济形势不稳定的情况下。

欧盟在世界的影响力：势力缩小

在美国和说英语地区进行交流方面，欧盟将失去一个有分量的对话者。英国传统拥有的外交和军事力量，比如英国与中俄甚至中东打交道时拥有的洞察力和影响力，一直是对欧盟非常有用的。非洲是移民相关忧虑日渐增长的重要来源之一，而英国在该地区的援助预算和其它影响能力也一直在发挥着重要作用。

英国对俄罗斯的强硬立场已经助其在巴尔干地区和荷兰赢得友谊，因为这些国家担心，法国、意大利、甚至可能是德国对俄罗斯采取的软化态度，将损害在对俄制裁和削减对俄天然气依赖度问题上达成的共识。



【编辑：昂哈尔】