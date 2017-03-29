莫斯科居民家中发现十六世纪《古兰经》抄本 价值百万

哈通社阿斯塔纳 - 莫斯科居民阿纳什卡•哈德金穆拉多娃意外发现了一本十六世纪的古兰经抄本。

据悉，哈德金穆拉多娃的祖父去世后，留下了许多遗物，其中包括这本古书。这些遗物被哈德金穆拉多娃仔细的保留了下来。



这位女士通过书籍的外观判断古籍或许具有一定收藏价值，但出乎其意料之外的是，拍卖行的鉴定师给出的咨询价格高达百万美元。



"我们对古籍进行了两次鉴定，均证明这本古老的古兰经的抄本，应该完成于十六世纪早期。书中明确写明了这本书籍的持有者，以及其完成的日期。"阿纳什卡•哈德金穆拉多娃说，"伦敦拍卖行给出的估价是120万美元，随后逐渐提高到了450万美元。"



虽然这一价格极其诱人，但女士并无计划借此牟利。







相反，哈德金穆拉多娃打算将这本古老的《古兰经》捐赠给当地的宗教机构。



"金钱买不来幸福。我不打算出售这本《古兰经》，而是打算将它作为礼物，赠送给清真寺。在那里，包括我家人在内的所有人，都可以阅读这本书的内容。"她说。



据了解，这本十六世纪的《古兰经》抄本全部由手抄完成，成书地点位于叙利亚，至今保存完整，没有缺页和损毁，历史文物价值极高。



【编译：木合塔尔·木拉提】