达丽哈•纳扎尔巴耶娃率参议院代表团考察南部军区国防安全保障情况

哈通社奇姆肯特 - 由哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃率领的委员会代表团，日前抵达南哈州，就国防及社会安全保障工作开展情况进行专项视察。

代表团视察了当地的军营和军事基地，对当地驻军军事训练开展情况，以及南部军区赋予驻军的各项安全保障任务进行了了解。



参议员们听取了国家近卫军南部军区指挥官凯拉特•阿克塔诺夫少将就军事基地新近装备的各项军事技术装备和新式军服式样的介绍，了解了肩负特殊战术任务的"雄鹰"特种部队官兵的日常训练和生活情况，并观看了"青年雄鹰"学员的战术技能展示。



视察期间，代表团前往1995年塔吉克-阿富汗边境冲突期间，在执行任务过程中英勇牺牲的17名烈士纪念碑，向为国捐躯的烈士们致以敬意和哀悼。



代表团成员、参议院国际关系、国防及安全委员会秘书伊克拉姆•阿德尔别科夫表示，我国武装力量拥有足够的实力保障国家安全。



他指出，南部军区及我国南方边境地带在反恐及保障国家安全方面占有重要地位。



"在国际恐怖主义形势日益严峻的当下，提高国防安全意识，并实施相应的安全保障工作是十分有必要的。此次考察中，我们看到了武装力量各类军事装备的发展，今后参议院将持续增加对这一领域的关注，并提供必要的支持。"他说。











































【编译：木合塔尔·木拉提】