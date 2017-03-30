政府总理视察阿克托别州 同当地主要企业代表举行座谈

哈通社阿斯塔纳 - 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫29日晚抵达阿克托别，开始对阿克托别州进行为期两天的工作视察。

30日，总理主持召开会议，接见阿克托别州大型企业代表及投资者，了解当地企业在企业发展及新技术应用方面取得的成就。



会上，总理还听取了阿克托别州州长萨帕尔巴耶夫就该州经济工作发展情况的介绍。



据悉，相比去年同期，阿克托别州主要社会经济指标实现增长3%。在新技术更新计划框架下，该州计划吸引外资3.9亿坚戈，对10家企业进行高新技术更新换代。未来5年内，阿克托别州将总计投入400坚戈，以刺激地区工业发展。而在农业领域发展规划中，阿克托别州预计将实现农产品加工产业每年7%-8%的增长率。



总理指出，在纳扎尔巴耶夫总统新国情咨文中，重点强调加速实现技术现代化是我国近几年发展的重点优先方向之一。他表示，在全球正在经历的第四次产业革命当中，政府肩负推动国家经济发展，实现产业更新的重要任务。



萨金塔耶夫强调，为实现国情咨文中赋予政府的任务，今年年底前，政府将制定完善至2025年将逐一实施的一系列旨在促进技术现代化的政策和计划。



此外，萨金塔耶夫还指出，各州政府应继续加强对中小企业发展的重视。



ERG公司、CNPC阿克托别公司、阿克托别轨道设备制造厂、阿克托别铜业公司等多家大型企业代表出席此次会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】