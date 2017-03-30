国家经济部：我国有必要引进经济发展新模式

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦国家经济部部长帖穆尔•苏莱曼诺夫30日表示，要实现2050年跻身全球前30位发达国家行列的目标，哈萨克斯坦必须保证人均国内生产总值（购买力平价）指数达到6万美元。

在今天于阿斯塔纳市举行的新闻发布会上，苏莱曼诺夫称，目前我国人均国内生产总值（购买力平价）为2.5万美元，考虑到当前3-3.5%的经济增长率，则想要在2050年实现这一目标存在困难。



"因此，我国有必要引进经济发展的新模式，并借此将社会经济的年平均增长率提升至5-6%的水平。"他说。



苏莱曼诺夫表示，在新的经济发展模式框架下，国家将大力支持工业和农业产业的发展。



此外，大型矿业企业也将受到格外关注。



总体而言，通过技术现代化方式对民族产业的振兴和发展将不断持续下去。



他强调，纳扎尔巴耶夫总统今年的国情咨文中已经对相关任务做出了明确的安排和部署。



值得一提的是，在今天的新闻发布会上，国家经济部部长苏莱曼诺夫表示，根据商业大规模发展规划，我国将于4月1日起正式实施旨在促进中小企业及民间经济活动发展的贷款政策 。



【编译：木合塔尔·木拉提】