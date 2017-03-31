欧盟多国：望英欧保持密切关系 将维护各自公民权益

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社综合报道，英国首相特雷莎·梅29日正式向欧盟递交"脱欧"信函，"脱欧"程序正式启动。欧盟多个成员国表示，希望英国"脱欧"后继续与欧盟保持密切关系，强调将在谈判中维护各自国家公民的利益。

法国总统奥朗德30日与特雷莎·梅通电话，指出"脱欧"谈判应该遵循清晰和有建设性的原则，以便消除不确定性并尊重欧盟其他27个成员国的规则和利益。

奥朗德称，在谈判最初阶段首先要谈的是英国退出欧盟的相关事宜，尤其是英国应遵守的义务和承诺。在此基础上才能按照欧洲理事会主席图斯克的提案开始未来英国和欧盟关系的谈判。

尽管英国成为首个寻求退出欧盟的成员国，欧盟委员会主席容克和欧盟轮值主席国马耳他总理穆斯卡特29日晚在马耳他首都瓦莱塔出席活动期间，均对欧洲的未来表示乐观。

容克说，"尽管欧盟有不足和失败的地方，但我对它的未来持乐观态度"。

穆斯卡特表示，尽管英国"脱欧"不是一件"甜蜜"的事，但欧盟将以其团结和弹性带给大家惊喜。他说，虽然"脱欧"谈判将是艰难的，但各方将致力于达成对所有人都公平的解决方案，而任何与英国达成的协议都不得损害欧盟成员国的利益。

波兰总理希德沃29日晚与特雷莎·梅通电话。波兰政府发言人博赫内克说，如何保证在英居住的波兰人在"脱欧"后的权益是通话主要议题之一。两国领导人一致同意，今后的协商过程将尽量做到流畅和高效率，以便把"脱欧"对于两国的不利影响降至最低。

此外，英国外交大臣约翰逊当天早些时候致电波兰外长瓦什奇科夫斯基，讨论"脱欧"事宜。瓦什奇科夫斯基呼吁英国严格按照法律规定，保证在英欧盟居民的权益。

罗马尼亚总理格林代亚努29日对媒体表示，希望英国与欧盟的谈判本着建设性精神进行，以有利于双方长远利益。他说，欧盟和英国有必要建立密切的关系，英国将继续是罗马尼亚的重要合作伙伴。罗政府将积极参与建立相关机制，巩固欧盟与英国今后的合作。

格林代亚努同时强调，对于罗马尼亚来说，如何确保在英国的罗马尼亚公民权益不受"脱欧"影响，将是政府的优先事项，罗政府将积极保护本国公民权益，他已责成罗海外侨民部长于4月初前往英国同有关方面进行商讨。

爱沙尼亚外交部29日发表声明表示，对英国当天正式向欧盟递交"脱欧"信函表示遗憾，但尊重英国人民的选择。爱沙尼亚希望英国在"脱欧"后与欧盟保持尽可能密切和全面的关系。

声明还说，爱沙尼亚在"脱欧"谈判中将保护在英爱沙尼亚公民和公司的权益。此外，爱沙尼亚今年下半年将担任欧盟轮值主席国，在"脱欧"谈判中也将注重维护欧盟团结。



【编辑：木合塔尔·木拉提】