阿斯塔纳世博会暨哈萨克斯坦投资项目推介会在北京举办

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国新闻网消息，31日上午，2017年阿斯塔纳世博会暨哈萨克斯坦投资项目推介会在北京举行。阿斯塔纳世博会管委会代表、哈萨克斯坦企业家代表及来自能源、工程建设、国际贸易、咨询服务、投融资、医药、文化等领域的中方企业家200余人参会。

投资项目推介会由2017年阿斯塔纳世博会管委会与中国国际贸易促进委员会北京市分会（简称北京市贸促会）联合主办。

据阿斯塔纳世博会管委会代表阿勒玛兹•乌扎科夫介绍，以"未来的能源"为主题的2017年阿斯塔纳世博会将于6月10日至9月10日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办，是首次由中亚国家举办的世博会。目前已有115个国家和18个国际组织确认参展，预计吸引游客500万人次。

北京市贸促会副会长李露霞表示，作为重点参与世博会的省区市之一，北京市将于6月16日至18日在世博会中国馆举办为期三天的北京活动周，并将在阿拉木图市及白俄罗斯明斯克市分别举办系列经贸交流活动，届时政府部门和商协会负责人、企业家百余人将参加。

李露霞说，世博会中国馆北京活动周将举办开幕式、文艺演出、非遗展示、经贸交流等丰富多彩的活动，将利用世博会这一重大多边国际舞台，充分展示北京形象，推介北京商机，促进北京企业与哈萨克斯坦企业在能源、旅游、文化、食品、轻工、农业和中医药等领域的交流与合作。

哈萨克斯坦是"一带一路"战略重要沿线国家，也是中国开展产能合作的重点国家。会上，哈方企业代表重点推介了哈萨克斯坦基础设施建设、能源、农业、食品加工、工业机器、旅游等领域的50余个合作项目。与会中方企业家对这些项目表现出了浓厚的合作兴趣。

据悉，中国将以1000平方米最大面积模块参展，中国馆主题为"未来能源、绿色丝路"，将全面展示中国能源发展主张及对未来能源发展的思考。