印度“废钞令”促使无现金支付方式实现大规模普及

哈通社阿斯塔纳 -- 3月31日是印度"废钞令"的终止日。从这一天起，印度旧版500卢比（1卢比约合0.1元人民币）和1000卢比钞票将正式进入史册，不再流通也不能被兑换。

据人民网消息，伴随着为期近5个月的"废钞"之举，印度现金货币流通量大减，手机移动端等电子支付的场景与频次大增，莫迪政府致力于打造的"无现金社会"初见成效。



在"废钞令"颁布之后的几个月间，支持电子支付的网络打车平台开始大量出现，网络打车的频次呈几何级数增长，连在机场"趴活儿"的各家出租车公司的车都快速转变经营思路，接受起"扫码支付"。

据印度目前最大的移动支付平台Paytm今年2月资料显示，该公司在过去4个月间用户数增长超过5000万，总用户数达2亿。

电子支付消费场景已覆盖印度大中型城市的各类购物店、医院、超市、加油站甚至是菜市场。与此同时，印度多个类似Paytm模式的支付平台也在近半年间做得风生水起，一个门店柜台上贴出好几家支付公司的二维码标志在印度已并不罕见。

政府推出的"国家支付钱包"等方式，有助于打消用户资金安全的顾虑

"仅靠‘废钞'来推动电子支付的作用是有限的，最新的数据表明，在现金流通量逐渐恢复的这两个月，各大电子支付平台的交易量都在下降"，印度工业联合会产业政策部主管普拉纳什对本报记者分析称，为推动这股潮流，"政府及相关机构也不断推出国家版电子支付的渠道"。

据介绍，目前印度政府已推出"国家支付钱包"和"国家支付二维码"，这两项举措旨在以最简便、可靠的方式帮助人们实现账户间资金转移。普拉纳什解释称，"国家支付钱包"无需用户向里面存钱，但能够通过二维码或者是非智能手机的短信码来实现不同账户间的资金转移，而且是免费的。这种从银行账户到银行账户的资金转移方式，在相当大程度上打消了印度普通用户的安全顾虑，有助于推进印度"无现金社会"的到来。

为了配合"国家版"支付钱包及二维码的推出，印度政府还要求在印度使用的万事达卡和维萨卡必须支持二维码技术，帮助用户跳过磁条卡/芯片卡支付阶段，直接实现数字支付服务。此外，为了增加相关电子支付软件的使用率，印度政府已采取针对使用者的现金返还刺激政策。



据印度国家转型委员会数据，从去年12月"国家支付钱包"推出以来，相应软件的下载量已超过1800万次。该机构负责人阿米塔布表示："在推进电子支付的进程中最大的阻碍是要改变用户的支付习惯，‘国家支付钱包'能使印度人更好地接受数字交易。目前，使用数字交易方式的农村地区居民在不断增加。印度政府也在通过减少支付中的技术问题和提高交易安全性等措施不断推进这一进程。"



此外，印度央行已经下调了商户向银行缴纳的顾客刷卡消费费率。中央及地方政府的政府采购都将在网上完成。阿米塔布还表示："将来印度所有的化肥商、平价商店和乡村商店都将采用数字交易模式，一些邦已经开始了这一进程。印度国家转型委员会目前正在对各邦数字化效率进行排名。"