统计显示哈萨克斯坦人最爱在冬季上网相亲

哈通社阿斯塔纳 - Yandex公司日前对哈萨克斯坦人对各种相亲网站的使用习惯和花销方式进行了统计。

统计显示，每年冬季，哈萨克斯坦人在相亲网站上的投入度会明显增加。



而春季到来后，在线网络交友和相亲类网站的点击量及相关活动参与人手都会显著下降。



在哈萨克斯坦，最受欢迎且人均消费最多的相亲网站共有六家，分别是：LovePlanet, Mamba, Теамо, MyLove, eDarling 以及Mahabbat.kz.



相关统计指出，各类在线交友网站的访问高峰，出现在每年的一月份。而每年的六月，则是相亲及交友网站各类收费活动收入最多的时期。



相比之下，每年四月份，各类相亲交友网站将进入淡季。



Yandex公司的统计显示，哈萨克斯坦相亲网站用户平均一天在网站上消费的金额为2624坚戈。



而且，这一数据在2017年有望翻一番。



统计同时指出，每个不同的网站相关消费水平也有不同。



例如，eDarling -8738坚戈，Mahabbat.kz- 7510坚戈，Теамо - 5539坚戈，LovePlanet - 2736坚戈，Mamba - 1759坚戈，MyLove - 882坚戈。



主要的花费包括网站注册、升级VIP账号、提升等级以及开启"匿名功能"等等。



此次统计由Yandex公司根据2016年1月-2017年3月，通过Yandex网络平台进行网上交易的用于进行的综合调查所得出。统计涵盖了哈萨克斯坦所有城市中的网络用户。



【编译：木合塔尔·木拉提】