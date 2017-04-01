总检察长阿萨诺夫率团出访中国

哈通社阿斯塔纳 -- 据总检察院消息，总检察长贾克莆•阿萨诺夫于30日率哈检察院代表团抵达北京，开始对中国进行为期两天的工作访问。

访问框架下，阿萨诺夫访问了最高人民法院信息管理中心和北京市检察院，同中国司法部部长张军、最高人民检察院检察长曹建明和最高人民法院院长周强举行会晤，并就进一步推动两国执法机构之间的合作关系问题进行了讨论。

我国驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、常驻上合组织秘书处代表叶热克•阿希莫夫、法律统计及特别报告委员会主席巴赫达特·穆希恩和其他总检察院领导层代表出席了会议。

阿萨诺夫在同曹建明举行会谈时表示，哈中双方应进一步加强务实高效的司法协作，相互学习借鉴司法改革中的有益经验，共同维护和发展好上合组织总检察长会议机制这一重要平台，为推动两国关系深入发展提供有力司法保障。



会谈中，阿萨诺夫同张军部长就国家机构法律领域的透明度和完善刑罚制度等为题交换了意见。双方还就在华服刑的9名哈萨克斯坦公民引渡回国问题进行了讨论。

阿萨诺夫在同最高人民法院院长周强进行会谈时，就进一步加强两国法官和执法机构之间的沟通合作，并建立共同综合信息系统问题进行了讨论。



此外，阿萨诺夫向位于北京朝阳区公园内的阿拜雕像献花，还同我国在华留学生代表举行会面。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】