哈萨克斯坦向中国游客发出“世博之邀”

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，阿斯塔纳世博会运营公司副总经理若扎•阿桑巴耶娃日前在中国上海接受新华社记者专访时公布了世博会招客计划。

阿桑巴耶娃说："今年6月10日至9月10日举行的阿斯塔纳世博会，预计总计接待500万人次参观者，其中外国参观者超过30万人次。我们希望在3个月时间里，中国参观者能达到或超过10万人次，与俄罗斯一起成为本届世博会两个最大的外国客源地。"



从3月22日起，阿桑巴耶娃率队先后访问了乌鲁木齐、西安、北京和上海，重点推介阿斯塔纳世博会招客计划，向中国游客发出了"世博之邀"。



"中国是我们的重要邻国，哈中是丝绸之路沿线的重要伙伴。阿斯塔纳世博会是中亚地区第一次举办世博会，我们将中国看作最重要的客源市场之一。"阿桑巴耶娃强调。



据介绍，此次访华，阿桑巴耶娃一行与中国8家旅行社签署了合作协议，委托这些旅行社代售阿斯塔纳世博会门票，组织世博团队旅客，共同设计相关旅游线路，携手开发哈萨克斯坦丰富而特殊的旅游资源。



阿桑巴耶娃表示，为了进一步便利哈中人员往来，哈中两国政府和企业正计划加密阿拉木图、阿斯塔纳与北京、西安、乌鲁木齐等地间的航线，并筹划在阿斯塔纳世博会举办期间开行"乌鲁木齐－阿拉木图－阿斯塔纳"的快速列车。相关的酒店接待及人员培训项目也在筹备当中。



驻上海总领事佐齐汉•克劳巴耶夫表示，2017年，哈萨克斯坦不仅将举办以"未来的能源"为主题的世博会，还将与中国在哈合作举办"中国旅游年"活动。2017年是哈中两国建交25周年，也是阿斯塔纳成为首都20周年，"可谓喜事连连，机会多多"。



朱曼•特尔基贝克是国际旅游有限责任公司经理，曾在中国西安留学４年，并在哈中合资企业从事３年翻译工作。"我们公司计划借助阿斯塔纳世博会，今年接待1万名中国游客。我相信加强旅游人文合作，会进一步推动经贸交流合作，让哈中两国走得更近、变得更亲。"特尔基贝克说。