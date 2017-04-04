英媒：印度的科技创业圈不如中国

哈通社阿斯塔纳 -- 英国《金融时报》认为，在包括金融科技、医疗科技、大数据以及语音识别等人工智能应用在内的众多领域，成立时间不长的中国企业集团正在日益缩小与美国同行的差距，在某些领域甚至实现了超越。但年轻的印度创业企业没有取得类似的成功。

《金融时报》认为，虽然印度拥有庞大的IT服务和外包业务，其名牌大学并不比美国顶级院校逊色，英语也在知识分子中广泛使用。并且，美国和印度之间的人力资本流动一直没有中断--印度工程师在美国西海岸工作，将各种理念带回国内。印度电视台也经常举办各种创业竞赛，政府多年来一直在推动各种创业计划。



但是，印度IT服务业正在老化，而且现在很少有纯印资的创业型企业，更不用说真正世界一流的创业型企业。



印度国内的IT企业集团大都是依靠外国资本的强力支持，一家投资创业型企业的跨国娱乐公司印度分公司的首席执行官认为，这些企业甚至不能被认为是印度公司。



"这些公司实际上只是代表外国公司运营。如果没有外国资本，就不具备规模或知识，"他说，"它们拥有假的身份。在某种程度上，你可以将这视为印度科技领域的殖民地化。"



此外，如今涌入印度的外国资本很多来自中国，而非美国。这可以理解，因为中国在为平均收入水平较低的新兴市场打造科技企业方面拥有更多经验。中国电商巨头阿里巴巴(Alibaba)拥有PayTM相当大一部分股权，而在本月，阿里巴巴与中国一家投资集团--赛富投资基金(SAIF Partners)，分别购入了这家印度企业新成立的电商公司的少数股权。



分析人士指出，印度本土企业很难得到来自国内的风险投资，因此只能转而寻求外国资本的支持。而这将限制印度企业的发展。