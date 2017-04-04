杜尚别-塔什干航线又生变故

哈通社阿斯塔纳 - 据乌兹别克斯坦驻塔吉克斯坦大使硕卡斯穆•硕伊斯拉莫夫透露，原定于今天（4月4日）开通的塔什干-杜尚别航线再度延迟。

大使将航线推迟开通的原因，归结为"文件问题"。



大使强调，造成航线始终无法如期开通的因素，与政治争端无关。



"没有必要在黑色的屋子里寻找黑色的猫。"大使说。



大使指出，塔吉克斯坦索蒙航空公司高层的"坏脾气"，以及航班机票销售工作遇到的困难，也是导致航班无法如期起飞的因素之一。



《乌兹别克斯坦新闻杂志》报道称，乌兹别克斯坦航空公司表示，将在一周内完成相关文件的准备工作，因此这条"难产"的航线，或许将在本月11日左右实现开通。



据悉，明天，即4月5日，塔吉克斯坦交通部将与索蒙航空公司举行会谈，讨论航线的相关事宜。



值得一提的是，这已经是两国首都直航航线自宣布将恢复运行以来第三次被推迟。由于这条航线迟迟无法开通，塔吉克斯坦索蒙航空已有多位高层官员被撤职。



除了2月10日进行的试飞航班外，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国首都杜尚别与塔什干之间自1992年以来就没有直飞的民航航班运营。



1992年，在塔吉克斯坦爆发为期五年的内战之后，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦之间的航班联系中断。 近年来，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府就恢复航班联系进行了几轮的谈判。



2016年11月，两国签署了一份关于恢复杜尚别-塔什干直飞航班的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】