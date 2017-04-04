纳扎尔巴耶夫会见曼格斯套州群众代表

哈通社阿斯塔纳--据总统府新闻局消息，4月4日，纳扎尔巴耶夫总统来到阿克套市，就曼格斯套州经济社会发展、边境贸易、海港建设等进行调研，并会见群众代表。他勉励曼格斯套各界人士继续发挥所长，为曼格斯套州经济建设多做贡献。

纳扎尔巴耶夫指出，在当今世界激烈的竞争环境中，各州面领着新的任务和目标，如何在激烈的竞争中实现有效突破已成为各州政府面临的重要任务之一，提升竞争力任重而道远。



纳扎尔巴耶夫说，独立25周年以来，曼格斯套州社会各项事业取得长足发展，对国家经济增长贡献率稳步提升。







总统说："在过去的几年中，曼格斯套州经济显著发展。独立以来，地方生产总值增长32倍，达到2万亿坚戈，新建住宅700万平方米，吸引4000亿 坚戈的投资，这与2000年相比增长12倍。"







他强调，曼格斯套州在能源、工业、交通物流等方面有着巨大潜力和广阔前景。



"哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心地带，是内陆国家。如今我们打破内陆界限，在阿克套建成了现代化的海港，形象地说，我们从无路中找出了一条出路。"







纳扎尔巴耶夫还就阿克套海港特别经济区建设、边境贸易发展潜力、区域民族和谐、曼格斯套州经济发展前景等发表讲话。



【编译：金桥】