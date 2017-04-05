司法部：将尽一切努力讨回被赫拉普诺夫侵吞的国家资产

哈通社阿斯塔纳--司法部部长马拉特•别克塔耶夫4日在政府工作会议期间对媒体说，司法部将继续尽一切努力把阿拉木图前市长维克托•赫拉普诺夫引渡回哈萨克斯坦接受审判。赫拉普诺夫侵吞国家3亿美元的资金。

别克塔耶夫说："2014年5月份，阿拉木图市政府曾向法院提出相关要求，但最终被法院驳回，认为案件应由瑞士方面审理。对此我们提出上诉，但无果而终。近期，该案件被提交至美国加利福尼亚法院审理，我们将向法院提供所需的一切证据。赫拉普诺夫在加利福尼亚有不动资产，通过没收资产，我们可弥补国家蒙受的部分损失，我们有信心收回他所有的非法所得。"



据他介绍，司法部重视解决赫拉普诺夫受贿、侵吞国家资金案，并将讨回被侵吞之财产。2009年以来，此案一直由司法部专门小组代理。



司法部调查数据显示，赫拉普诺夫在美国加利福尼亚州有多个别墅和高档轿车。"我们需通过法律途径证明这些资产归属于赫拉普诺夫。当然，赫拉普诺夫也做了充分准备。在购买资产前，他聘请了几名权威律师，将资产过户至法人实体名下。为讨回这些资产，需要做大量细致的工作。哈萨克斯坦的财富属于哈萨克斯坦人民，任何人休想夺走。" 别克塔耶夫说道。



【编译：金桥】