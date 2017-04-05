叙利亚化武袭击或致上百人死亡 俄：反对派捣鬼
4月4日，叙利亚伊德利布省的反对派控制城镇汗舍孔（Khan Sheikhoun）遭到化武袭击。
叙利亚人权观察机构称袭击造成至少58人死亡，包括11名儿童。还有部分救援组织称死亡人数达到了近100人。
据BBC新闻5日报道，美国、英国和法国于周二要求联合国安理会就袭击召开紧急会议。包括美国在内的西方各国均要求叙利亚政府对袭击负责。
美国总统特朗普发表声明称袭击是"叙利亚总统阿萨德领导的政府"犯下的"恶行"。
美国务卿蒂勒森则把矛头对准了俄罗斯和伊朗，称两国应为袭击承担"道德责任"，因为正是这两国在停火谈判中为叙利亚政府提供担保。
白宫发言人斯派塞还指责美国前总统奥巴马，指出"奥巴马在2012年说他会对叙利亚使用化武划红线，结果到头来他什么都没做"。
叙利亚军队对相关指责进行了否认，称"军队在任何地方、任何时间都没有使用，也不会使用化武"。
俄罗斯也表示，俄空军周二没有在伊德利布省展开任何空袭行动。
但据《纽约时报》报道，俄罗斯国防部的一名发言人称，叙利亚战机袭击了反对派的仓库，而这个仓库内装有制作化武用的有毒物质。
还有目击者称，事件发生后，接收伤员的诊所也遭到了空袭。
目前还不知道造成人员伤亡的武器是哪种化武，分析人士猜测可能是沙林毒气。
民防组织白色头盔的工作人员称，第一批到达现场的救援人员并不知道有化武，导致多人被暴露在有毒气体中。
现场的医务人员称，在此次事件中，有大量受害者倒在了室外。如果是遭受氯气袭击，通常只会对封闭空间内的人造成影响，有毒气体也会很快消失。
还有医生在社交媒体上发布视频，视频显示受害者的瞳孔缩小成点状，从而推断受害者曾暴露在神经毒气中。
当地的反对派官员称中毒者大多出现窒息、口吐白沫、失去意识、抽搐、瘫痪等症状。
目前叙利亚捐资国际会议正在布鲁塞尔举行。事件发生前，各国正在讨论如何为叙利亚的被困平民提供援助。
根据美英法的提议，联合国安理会需通过决议谴责叙利亚政府，并要求叙政府提供空袭的飞行记录和指挥官名单。
今日俄罗斯的报道则对指责叙利亚政府的举动提出了质疑，称叙利亚政府军目前在各方面都占优势，没有必要使用化武。
2013年，联合国安理会一致通过要求叙利亚销毁化武的决议；2016年1月叙利亚宣布化武销毁全部完成。
但联合国和禁止化学武器组织的报告指出，叙利亚政府和"伊斯兰国"（ISIS）曾在2014年和2015年分别使用过氯气和芥子气。
【编辑：木合塔尔·木拉提】