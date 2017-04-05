国体联主席感谢纳扎尔巴耶夫支持举办大冬会

哈通社阿斯塔纳 -- 国际大学生体育联合会（FISU）主席奥列格•马迪钦向纳扎尔巴耶夫总统致电，感谢他为举办第28届世界大学生冬季运动会所提供的支持。

马迪钦说："我谨代表国际大学生体育联合会，并以我个人的名义感谢您对大冬会给予的长期支持。大冬会和哈萨克斯坦运动员所取得的成就将为推进大学生体育发展、提高青少年身心健康水平注入新的动力。"



据马迪钦介绍，全球70多个国家电视台对大冬会赛事进行全程直播，这对提高哈国际知名度起到重要作用。在大冬会主办方、阿拉木图市政府及哈萨克斯坦大学生体育联合会的协调努力下，哈萨克斯坦顺利举办了一届高规格、高水平的大冬会。



"许多观摩者称本届运动会是历届大学生冬季运动会中最为顺利、最为精彩的一届。阿拉木图市民的热情好客给所有参赛选手和客人留下了深刻印象。"他说。



2017年1月29日至2月8日，第28届大冬会在阿拉木图市8个运动竞技场馆展开争夺。来自57个国家的近3000名运动员在12项冬季运动项目中进行角逐。俄罗斯代表团以29金27银15铜的成绩位居奖牌榜榜首，哈萨克斯坦代表团以11金8银17铜的成绩位列第二，韩国代表团以11金5银5铜的成绩排名第三。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】