专家：哈萨克斯坦早在一百年前就实行过英国法系

哈通社阿斯塔纳 -- 4月5日，哈萨克斯坦战略研究所专家会议在阿斯塔纳举行。阿斯塔纳国际金融中心执行董事萨亚萨特•努尔别克出席会议，并介绍了英国法系在哈萨克斯坦的使用情况。

努尔别克说："1914年至1920年期间，有一位名叫约翰•威尔福德•沃尔德勒的英国工程师在阿克莫拉州一矿山打工。期间，他写了一本名叫《吉尔吉斯大草原》的书。1915年8月17日，他的孩子来到世上，随后威尔福德便去参军，当上了一名飞行员。最有趣的是，他打工的那座矿山采用的是英国法系。为了对此事作进一步了解，我便开始打听这家公司。后来才发现，原来在斯帕斯克开设有多家英国特许经营公司，还有很多英国人在此居住。但不久后，苏联政府剥夺了这些公司的经营权，他们被迫只得与白卫队军人一同移民至远东地区和日本。"



"威尔福德在自己的书中描述了他在阿克莫拉州度过的时光，里面还附有一些当时的照片。威尔福德写道，尽管发生了许多历史性重大事件，但国际法体系在100年前的哈萨克大地运作得非常顺利。威尔福德的家人享有同当地居民自由交流的权利，他们有许多哈萨克朋友，经常一起打猎。哈萨克人民给他留下了深刻的美好印象。他在书中写道：‘我写这本书的目的在于让我的子孙后代明白他们是在多么美丽的地方来到世上、长大成人的。'"努尔别克说。



据努尔别克介绍，哈萨克斯坦存有大量英国企业经营文件。



"十九世纪，阿克莫拉州贸易体系基本形成，成为国内最大的商贸城市之一，同时也是免税地区，多次举办过商品推介会。卡拉沃特克勒推介会便是最好的例子。在这里经商的公司和商人均享有免税特权，甚至无需任何证件便能自由经商。就这样，阿克莫拉州很快成为哈萨克斯坦商贸中心。"努尔别克说。



他总结道："从这些文件中可以看出，阿斯塔纳国际金融中心实行英国法系是具有历史依据的。"



据悉，纳扎尔巴耶夫总统在百步计划中提到成立旨在解决阿斯塔纳投资问题的国际仲裁中心。法定文字为英文的金融法院将采用盎格鲁 - 撒克逊法系。此前，努尔别克曾提到，阿斯塔纳国际法院法官将全部由英国法官组成。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】