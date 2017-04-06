阿拉木图市长拜别克会见日本东京市市长

哈通社阿拉木图 -- 据阿拉木图市政府消息，4月6日，正在对日本进行工作访问的阿拉木图市长包尔詹•拜别克在东京与该市市长小池百合子举行会谈，并同日本企业界人士举行双边会晤。

双方就投资和经贸领域的合作关系、进一步促进城市发展等问题交换意见。



小池百合子对阿拉木图大冬会的举行给予高度评价，并祝愿即将在阿斯塔纳举行的世博会取得丰硕成果。



小池百合子说："我曾去过阿拉木图，这座城市给我留下了美好印象。我相信，您的此次访问将对进一步加强双边合作注入新的活力。"



当日，拜别克同东京精工株式会社负责人Tanaka Shigeto举行会谈。双方就位于阿拉套工业区东京制纲（阿拉木图）有限公司建设工程第二阶段实施事项交换意见。



2016年11月7日，纳扎尔巴耶夫总统在东京远程启动东京制纲（阿拉木图）有限公司建设工程。



随后，拜别克同全球最佳十大银行之一--三菱东京日联银行负责人举行会谈。拜别克表示，阿拉木图金融集团支持日本在该市实施一系列合作项目。



期间，拜别克还同东京交通管理中心代表举行会谈。在智慧城市计划框架下，阿拉木图发展中心计划成立类似的交通管理中心。此外，阿拉木图水资源控股公司计划同YYS International Pte公司利用凝结剂开发一种水净化动态处理系统。



拜别克一行还参观了全球知名的贸易、投资和服务公司之一-- 三井物产株式会社和清水地震研究中心。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】