影片《开拓者的时代》将在全国公映

哈通社阿拉木图 --由哈萨克斯坦著名导演、制片人铁木尔•别克曼别托夫担任制片人的影片《开拓者的时代》（First Time）于4月6日起在全国各大影院公映，影片分哈俄语版。

别克曼别托夫说："我出生在哈萨克斯坦，并在这里度过了17年。那时候哈萨克斯坦从不放映哈萨克语电影，因为没有人翻译。许多人也不大关心哈萨克语，因此我成为了一名不太会说母语的'不正常'人。观众在我的祖国用国语观赏我的作品对我来说很重要。"



据了解，电影配音工作由"Bazelevs"工作室承担，这也是该工作室首个哈萨克语配音作品。

值得一提的是，在"博拉沙克"基金哈萨克语推广项目的支持下，2011年到现在已经有18部好莱坞电影和迪士尼动画巨作用哈萨克语与观众见面。

配音导演阿依詹·贾穆希托娃表示："我们在15-20天内完成了该部电影的配音工作。为了让观众体会到原版效果，配音员付出了巨大努力。"

据悉，电影由真实故事改编而成。讲述了1965年3月18日从拜科努尔航天发射场升空的"上升2号"载人飞船两名宇航员阿列克谢·列昂诺夫和巴威尔·别列亚耶夫完成人类历史上第一次舱外活动的故事。









【编译：小穆 审校：金桥】