总统会见出席上合组织理事会秘书会议的各国代表

哈通社阿斯塔纳--据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日会见前来参加上海合作组织安全理事会秘书第十二次会议的各国代表团团长。

纳扎尔巴耶夫首先祝贺会议的顺利举行。他说，上合组织2017年峰会将于6月8日至9日在阿斯塔纳举行。在峰会召开之前，举行秘书会议具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫说："俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸，爆炸致多人死伤，我们对此向俄罗斯人民表示慰问。这说明恐怖主义和极端主义不分国界，我们面临的威胁并没有减少，因此，各成员国元首一贯高度重视安全领域的工作。"



纳扎尔巴耶夫积极评价各成员国为加强彼此间的经贸和政治合作所做出的不懈努力。



纳扎尔巴耶夫还特别指出当前上合组织所面临的任务。



他说："上合组织目前正在审议打击极端主义相关公约和联合打击国际恐怖主义的声明文件，组织应尽早批准这些文件。"



纳扎尔巴耶夫说，上合组织计划在阿斯塔纳峰会时批准印度和巴基斯坦加入组织，相信这将为加强亚洲国家间的合作注入新的活力。



纳扎尔巴耶夫表示，上合组织应加强同联合国、集安组织、亚信会议等国际和地区组织间的合作。这将为进一步推进组织发展起到重要作用。



纳扎尔巴耶夫表示，作为2017-2018年联合国安理会非常任理事国，哈萨克斯坦为维护国际和平与安全作出了积极努力，为政治调解叙利亚问题所作出的努力便是最好的例子。



哈萨克斯坦安全会议秘书朱马汗诺夫、吉尔吉斯斯坦安全会议秘书朱马卡德罗夫、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、塔吉克斯坦安全会议秘书卡哈罗夫、中国国务委员兼公安部长郭声琨、上合组织秘书长阿利莫夫和上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任瑟索耶夫出席会议。



【编译：金桥】