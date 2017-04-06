中国：共享脚踏车“挤爆”深圳湾公园

哈通社阿斯塔纳 -- 中国的共享脚踏车行业发展蓬勃，掀起热浪风潮。深圳知名景点深圳湾公园在清明小长假期前两天，就出现上万辆共享脚踏车同时涌入园区，占满人行道和脚踏车道，造成路面拥堵的混乱之象，游客寸步难行。市政府因此连夜探讨应急方案，禁止共享脚踏车在清明节当天进入公园。

据《广州日报》报道，在清明节小长假期间，平均每天有大约30万人次进入深圳湾公园，而星期一（3日）当天，就有超过一万辆脚踏车被乱停在公园里，场面一度难以受控，可谓"车山车海"，引起民众热议。







据了解，深圳湾花园是很多脚踏车爱好者的天堂，而脚踏车道的规定是"只许骑行，不许停放"。但许多游客不以为然，游玩之后就随意将脚踏车堆积停放在道路上，然后步行去目的地，对其它访客和脚踏车骑士的出行造成不便，并形成安全隐患。



视频显示，堆放的脚踏车已经侵占了大半的脚踏车道，被拥堵在车龙中的游客们纷纷按响车铃，场面有些混乱。





为防止类似情况再度发生，深圳市政府立即采取行动，星期二（4日）发出共享脚踏车入园"禁令"，改善拥堵状况。

同时，市政府也和五家脚踏车共享公司，包括摩拜、Ofo在内的公司负责人召开紧急会议，进一步探讨假日期间脚踏车的管理制度。最终多方达成共识，五家脚踏车共享企业决定连夜清空园内的共享脚踏车，并恢复公园秩序。







另外，政府也加派工作人员到场疏导人流，并指挥交通，以确保公众出行安全以及良好的公园游览环境。



【编辑：木合塔尔·木拉提】