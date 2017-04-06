哈萨克斯坦军人出任联合国西撒特派团司令部高级指挥官

哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，联合国西撒哈拉特派团部队司令部6日决定任命哈萨克斯坦军人（中校）丹尼亚尔•伊斯马伊洛夫担任联合国西撒哈拉特派团部队司令部培训处处长。

消息称，根据该决定，伊斯马伊洛夫将全权负责制定军事训练、备战计划、特派团军官的日常军事训练以及军事和文职人员的英语考核工作。



中校伊斯马伊洛夫于2016年11月参加联合国维和行动，是第一位担任联合国西撒特派团培训处处长的哈萨克斯坦军人。在接任此职之前，他的主要任务就是负责培训新来的军事人员。司令部认为，伊斯马伊洛夫在自己的工作岗位上表现出色，并有参加伊拉克的维和行动经验。







联合国西撒哈拉特派团部队目前有4名哈萨克斯坦军事观察员。这4名军人经常受到司令部的表彰，与其他国家官兵关系非常融洽。



联合国西撒特派团的全称"联合国西撒哈拉全民投票特派团"，于1991年设立。该特派团主要负责监督摩洛哥与波利萨里奥阵线停火，并在西撒哈拉组织公民投票，以便让该地区人民自己决定归属问题。在联合国的主持下，双方从2007年开始恢复谈判进程，目前已进行了多轮谈判，但都没有取得显著进展。











【编译：金桥】