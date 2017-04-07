美军对叙利亚政府控制下的军事基地发动攻击

哈通社阿斯塔纳 -- 美国媒体6日援引政府官员的话说，美国当晚向叙利亚一个军用机场发射数十枚导弹，以回应此前发生在叙利亚的化学武器袭击事件。

报道称，在美国东部时间6日20时至21时之间，位于地中海东部的两艘美军舰船向叙利亚中部的沙伊拉特军用机场发射了50至60枚战斧式巡航导弹。

美国总统唐纳特·特朗普当天表示，此次军事行动是由他下令进行的。

据称，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯当天已就此次军事行动向特朗普进行汇报。

6日早些时候，特朗普曾表示美国将对叙利亚4日发生的化武袭击事件"做些什么"。他对记者说，巴沙尔政府使用化武袭击平民的行为是其犯下的"极其恶劣的犯罪之一"。美国国务卿蒂勒森6日对记者说，巴沙尔"无疑"应对这次化武袭击事件负责，美方将作出"适当回应"。美方正在采取相关举措，以推翻巴沙尔的统治。他还要求俄罗斯"慎重考虑"是否继续支持巴沙尔政府。

叙利亚伊德利卜省4日发生的化武事件造成严重人员伤亡，引发国际社会强烈关注。美国等西方国家和叙利亚反对派指责叙空军实施了这次袭击，但叙军方和外交部坚决否认相关指责，并表示叙军方不拥有化武。联合国叙化学武器问题真相调查小组已宣布开始收集相关信息，以确定是否发生了化武袭击。

【编辑：木合塔尔·木拉提】