我国国内旅游市场繁盛发展

哈通社阿斯塔纳 - 统计显示，2016年哈萨克斯坦旅游行业收入增长了40%。其中，国内旅游市场的繁盛发展，正在逐渐替代境外旅游成为旅游行业的新选择。

据了解，2016年我国赴境外旅游的有客人数，相比2015年同期减少了150万人次。



值得一提的是，2014-2015年期间，我国国内旅游市场收入一度出现下滑，其中，2014年收入锐减21%，而在2015年则仅实现了4%的增长。



在经历了两年的经济危机影响之后，哈萨克斯坦国内旅游市场开始恢复了增长势头。2016年，哈萨克斯坦国内旅游产品和服务的收入总额达到了395亿坚戈。这一数据相比2015年同期增长近40%。



国内旅游市场已经成为了旅游业的主要收入来源，过去曾更为热门的境外游则开始出现下滑。2016年我国选择境外旅游的游客人数为980万人次，相比2015年同期减少近150万人次。



与之相对应的是，选择在国内旅游的本国游客人数，相比2015年增长44.1万人，总数达460万人次。



而由境外赴哈旅游观光的外国游客人数则达到了650万人次，相比2015年同期增长7.9万人。



分析人士称，刺激国内旅游市场发展的因素包括航班、旅店和民宿，以及签证服务费用的上涨。



【编译：木合塔尔·木拉提】