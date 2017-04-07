联合国秘书长提出将对维和行动进行改革

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯4月6日就联合国维持和平行动向安理会进行情况通报时表示，联合国维和行动是对全球和平安全与繁荣的投资。在世界各地，蓝盔是《宪章》"决心欲免后世再遭战祸"的具体表现。和平行动的成就是国际社会自豪的源泉。当它们失败时，就会导致我们痛苦，但同时促使我们改善。

古特雷斯秘书长6日在安理会表示，联合国维和行动在极其复杂的环境中存在很大差别。使这些差别适应不断变化的世界是我们的共同责任。我们的目标与我们的能力不相符合。所获得的资源与需要达到的目标不相匹配。这就是为什么维和行动似乎处于停滞状态、远远超过其工作范围的原因。这些都是我们面临的挑战。

古特雷斯说："和平行动处于十字路口。我们的任务是在保持清晰可行的授权和拥有正确策略和支持的前提下开展维和行动。成功取决于我们的集体努力。为此我将做出全面承诺。但我也依靠安理会的团结和支持，以在这个不断变化的世界中履行维护国际和平与安全的首要责任。"

古特雷斯提出将在9个领域进行改革：改善和平与安全架构、提高效率和责任、确定更加明晰的授权、使妇女发挥更大作用、加强计划和协调、提高现代技术应用、宣传维和的重要性、加强区域伙伴关系、确保获得充足和可预测的资金支持。

截至2017年1月31日，联合国维持和平行动部监管的16个维持和平行动共有9万9034名军警人员，其中包括8万5408名部队官兵和1万2786名警察，核定预算为78.7亿美元。

美国在为这次辩论提出的概念文件中建议安理会成员将重点转向与维和特派团成功所需的政治基础有关的维和改革方面，包括特派团的授权任务和总体概念是否符合当地的政治现实，鼓励安理会成员考虑当前的维和行动是否仍是满足实地人员需求及实现安理会政治目标的最佳机制，还是需要作出改变。