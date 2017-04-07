多名诺奖得主将观摩阿斯塔纳世博会

哈通社阿拉木图--在世博会框架下，哈萨克斯坦工程院将在阿斯塔纳举办世界科学与工程大会。多名诺贝尔奖项获得者和世界级著名科学家将出席会议。这是记者从7日在阿拉木图举行的大会筹备工作圆桌会议上获悉的。

大会筹备组秘书长、国家工程院科技秘书麦迪耶娃说："主题为‘未来能源：创新方案与实现方法'的世界科学与工程大会将于6月19日至20日在阿斯塔纳举行。多名诺贝尔奖项获得者和世界级著名科学家将出席会议。世界科学与工程大会就未来能源举行全球范围内的专题讨论和产品展示尚属首次。"



麦迪耶娃说："关于大会主题，我们进行了多次讨论，还征求了国内外能源领域专家和机构的意见。在大会框架下将首次举办15种活动。此前的会议一般都是以专家提供科研方案为主，而阿斯塔纳会议将有多名工程师展示自己的科研成果。其中包括国家工程学院院士波罗托夫研发的发动机和院士纳迪洛夫研发的‘龙卷风'设备。此外，我们还将展示太阳能和风能收集设备。"



麦迪耶娃表示，诺贝尔化学奖项获得者斯特凡•赫尔（德国）、物理学奖项获得者邓肯•霍尔丹（美国）将获邀出席大会。此外，卡塔尔独立能源公司和国际可再生能源机构也将在大会框架下举办一些科学研讨会。截至目前，全球50个国家200余名著名科学家和专家已确认出席大会。其中包括"全球能源"国际能源奖获得者、一些国家部长和科学工程机构负责人。



【编译：金桥】