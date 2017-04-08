美国暗示将继续打击叙利亚政府军

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，美国驻联合国大使尼基·黑利（Nikki Haley）在安理会表示，美国不会袖手旁观任由叙利亚政府利用化学武器对付平民，并警告针对巴沙尔政府的攻击可能会持续。

她表示，阻止化学武器扩散关乎美国的"重要利益"，而美国周五（4月7日）针对叙利亚境内目标的袭击是为了确保以巴沙尔为首的叙利亚政府不会再发动化武袭击。她亦指出虽然美国希望不需要采取其他行动，但已经为此作好准备。

她在会上亦批评俄罗斯和伊朗，在巴沙尔政府犯下罪行时仍然包庇他。

美国国防部指，他们知道周五的袭击目标中有俄罗斯官兵驻守，他们发动袭击前已经知会俄方，并已避免攻击俄军可能驻守的地方。





美国洛杉矶4月7日举行抗议美军打击叙利亚军事基地的示威。







4月7日，叙利亚政府军持续轰炸大马士革郊区的度玛镇（Douma），造成人员伤亡





但这似乎没有减少俄罗斯对空袭的不满。俄罗斯驻联合国副大使萨夫罗科夫（Vladimir Safronkov）批评该袭击是"违法"的，并批评美国一意孤行的做法只会在区内引发可悲的灾难。俄罗斯总理梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）则指，美国"只差一步"就会与俄军正面交锋。

而俄罗斯国防部亦告知美国军方，他们将切断一个可以让俄军直接与美军联系的热线电话作为抗议。两军在2015年俄方开始派驻军队到叙利亚后设置该热线，防止双方军机碰撞。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）即将访问俄罗斯，预料俄方届时会要求他就美国的袭击解释。

同样支持巴沙尔政府的伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）亦指，指美国的做法会为该地区和世界带来"破坏"。







BBC外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）分析指，如果总统特朗普真的决定执行更多的袭击，可能仍会使用战斧巡航导弹。

他指这次袭击后，俄罗斯可能会为叙利亚安装更先进的防空系统，可是这不过是"亡羊补牢"。

叙利亚爆发内战前曾拥有一套前苏联时代遗留下来的国家防空系统。但国内战乱多年，以色列早前能轻易向叙利亚境内属真主党的目标发动攻击，足以证明该系统的可靠性早已大不如前。