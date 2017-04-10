哈萨克电影制片厂开始筹备大型史诗电影《托米利斯女王》

哈通社阿拉木图 -- 据哈萨克电影制片厂消息，近日，大型史诗电影《托米利斯女王》开始进入筹拍阶段。

影片将由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂与萨泰电影公司联合推出，著名导演阿罕•萨塔耶夫将执导拍摄。



萨塔耶夫介绍说："自从顺利完成 《通往母亲的路》电影拍摄任务后，我和我的团队迫切等待制作下一个大型电影。目前我们已展开相关筹备工作，其中包括剧本编写、项目策划、史料研究、场地选择等。"



他表示，电影制片厂近期将会在全国范围内进行角色选拔。入选演员将在摄制组安排下统一接受包括骑术、射箭在内的符合萨克人（塞人）时期社会习俗文化特征的培训。



电影拍摄工作将于2017年10月开始，并于2018年2月前结束。电影制片厂还计划邀请国外专家指导电影特效和后期处理工作。



萨塔耶夫表示，相信这部电影会引起国内外观众的浓厚兴趣。电影或将于2018年12月上映。



托米利斯女王是哈萨克先民萨克人的统治者，也是哈萨克历史上的重要人物之一。



据希罗多德留下的历史记载，公元前530-529年，占领多个国家的波斯国王居鲁士二世获得了"四方之王"美誉，并开始攻打马萨格泰人（萨克诸部之一）。在一场混战中，居鲁士二世杀死图马尔（托米利斯女王）的儿子，并要求马萨格泰投降。图马尔拒绝投降，领军继续反抗以为其子报仇，把波斯军队杀得死伤惨重，甚至居鲁士本人也在这一场战争中阵亡。马萨格泰女王找到居鲁士的尸体之后，割下他的头颅，放进盛满血的革囊。她以此实践自己的誓言，让居鲁士"饱饮鲜血"。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】