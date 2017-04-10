亚洲汽车制造厂将推出新款国产越野车

哈通社阿斯塔纳 - 据亚洲汽车制造厂消息，2017年年底左右，位于乌斯卡曼市的亚洲汽车制造厂将推出新款国产越野车。

据悉，至年底，亚洲汽车制造厂将有一批新款斯柯达品牌国产越野车通过验收并投放市场。至2018年，相关车型将进一步扩大生产和销售规模。



消息称，这些国产越野车均为四轮驱动，且绝大多数为自动挡。



售价最低约为1000万坚戈，最高约为1180万坚戈左右。











亚洲汽车制造厂成立于2002年。作为哈萨克斯坦汽车制造业的龙头企业，亚洲汽车制造厂同大众集团、通用公司、雷诺日产联盟、伏尔加汽车制造厂以及起亚汽车株式会社建立了紧密的合作关系。

亚洲汽车制造厂是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。该公司通过许可证生产方式，拥有生产一下品牌汽车的能力：Lada; Skoda - Octavia, Fabia, Yeti, Rapid, Superb; Chevrolet - Captiva, Aveo, Cruze, Orlando, Malibu, Tracker; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, Optima, Cadenza, Picanto, Cee'd , Quoris, Carens, Rio НВ。

【编译：木合塔尔·木拉提】