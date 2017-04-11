纳扎尔巴耶夫阐述哈在联合国安理会的四大优先工作方向

哈通社阿斯塔纳 -- 4月11日，纳扎尔巴耶夫总统在接受7国新任驻哈大使递交的国书时介绍了哈萨克斯坦在联合国安理会的优先工作方向。

纳扎尔巴耶夫表示，从2017年1月1日起，哈萨克斯坦开始履行联合国安理会非常任理事国职务。哈萨克斯坦在联合国安理会共有四大优先工作方向，它们分别是：核安全、能源安全、水资源安全、食品安全。



纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦是全球反核运动倡议者和领跑者之一。



纳扎尔巴耶夫说，8月29日是禁止核试验国际日。在这一天，我们计划在阿斯塔纳举办多项国际活动。其中包括无核化运动60周年庆祝会议和国际原子能机构低浓缩铀银行成立仪式。



纳扎尔巴耶夫表示，哈将积极参与和实施联合国可持续发展目标、巴黎协定、绿色经济宣传活动。



纳扎尔巴耶夫说，2017年6月，哈萨克斯坦计划在阿斯塔纳举办主题为"未来能源"的世界博览会。预计将有100多个国家参展世博会。哈方已向各国元首发出邀请函。世博会结束后，哈将在世博园区建设阿斯塔纳国际金融中心，并在中心内设立信息技术、能源、环保领域的国际科技园。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】